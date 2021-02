Избран новый исполнительный директор НПО ISFED

Неправительственная организация «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED) заявила 22 февраля, что правление организации новым исполнительным директором избрало Нино Долидзе.

По данным ISFED, Нино Долидзе в течение последних восьми лет работала руководителем Избирательной программы Международного республиканского института (МРИ) США, а также занималась вопросами по направлению развития многопартийной демократии и расширения политических прав и возможностей женщин. Кроме того, в 2007-2011 годах она была сотрудником ISFED и участвовала в более чем 15 местных и международных миссиях по наблюдению за выборами.

Необходимость избрания нового руководителя ISFED возникла в повестке дня после того, как 25 декабря бывший исполнительный директор Элене Нижарадзе подала в отставку после, поскольку правление организации возложило на нее ответственность за противоречия, связанные с результатами параллельного подсчета голосов (PVT) на парламентских выборах 31 октября 2020 года. По уточненным данным результатов параллельного подсчета, проведенного ISFED, показатели Грузинской мечты на парламентских выборах увеличились с 45,8% до 47,6% по сравнению с исходными данными. В качестве одного из доказательств того, что результаты парламентских выборов были сфальсифицированы, оппозиция приводила первичные данные параллельного подсчета голосов, проведенного организацией.

Тогда, после изучения вопроса, правление ISFED заявило, что недостаток во время параллельного подсчета голосов был «человеческой ошибкой», и что ответственность за задержку информирования общественности об ошибке лежит на исполнительном директоре.

