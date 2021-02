Задержанный по обвинению в подготовке покушения на Георгия Габуния гражданин России приговорен к 4 годам заключения

Тбилисский городской суд приговорил к 4 годам лишения свободы Магомеда Гуциева, гражданина России, задержанного по делу о «подготовке умышленного убийства по заказу» в отношении ведущего телекомпании «Мтавари архи» Георгия Габуния.

Расследование в отношении Гуциева проводилось по первым частям статей 1511, 157, 344 и 362 Уголовного кодекса Грузии, которые касаются преследования, посягательства на информацию о личной жизни или персональные данные, незаконного пересечения государственной границы Грузии и изготовления, продажи или использования поддельных документов.

Гуциев был задержан Службой госбезопасности Грузии в июне 2020 года после того, как он «неоднократно незаконно пересекал государственную границу Грузии» с поддельным паспортом, выданным на имя Васамбега Бокова. При этом он систематически следил за Георгием Габуния и пытался получить информацию о нем.

О том, что гражданин России Васамбег Боков планировал убийство Георгия Габуния по заказу лидера Чечни Рамзана Кадырова за то, что Габуния в прямом эфире выражался матом в отношении президента России Владимира Путина, первым заявил генеральный директор телекомпании «Мтавари архи» Ника Гварамия на брифинге в июне 2020 года. Тогда Кадыров отверг обвинения и заявил, что если кто-то действует по его приказу, он доводит дело до конца.

