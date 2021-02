Европейская народная партия: «Грузия возвращается к преследованию политических оппонентов»

«Грузия могла бы быть ведущей страной в регионе, но она возвращается к преследованию политических оппонентов, избирательному правосудию и практике использования судебной системы в качестве инструмента», — заявила 18 февраля Европейская народная партия.

«Очень жаль, что власти Грузии, приняв решение об аресте (председателя оппозиционного ЕНД Ники Мелия), решили углубить политический кризис, вместо того чтобы урегулировать его и искать компромисс», — говорится в заявлении партии.

По мнению ЕНП, «выходом из сложившейся ситуации являются досрочные выборы и возобновление диалога между властью и оппозицией».

Тбилисский городской суд 17 февраля в качестве меры пресечения избрал предварительное заключение для лидера Единого национального движения Ники Мелия, вслед за чем 18 февраля последовала отставка Георгия Гахария с должности премьер-министра, что усугубило политический кризис в стране, продолжавшийся несколько месяцев.

В качестве кандидата на пост премьер-министра Грузинская мечта» выдвинула министра обороны и бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили.

