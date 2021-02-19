Ника Мелия. Фото: facebook.com/Nika.Melia5
Новости

Европейская народная партия: «Грузия возвращается к преследованию политических оппонентов»

19/02/2021 - 09:31
1 1 minute read

«Грузия могла бы быть ведущей страной в регионе, но она возвращается к преследованию политических оппонентов, избирательному правосудию и практике использования судебной системы в качестве инструмента», — заявила 18 февраля Европейская народная партия.

«Очень жаль, что власти Грузии, приняв решение об аресте (председателя оппозиционного ЕНД Ники Мелия), решили углубить политический кризис, вместо того чтобы урегулировать его и искать компромисс», — говорится в заявлении партии.

По мнению ЕНП, «выходом из сложившейся ситуации являются досрочные выборы и возобновление диалога между властью и оппозицией».

Тбилисский городской суд 17 февраля в качестве меры пресечения избрал предварительное заключение для лидера Единого национального движения Ники Мелия, вслед за чем 18 февраля последовала отставка Георгия Гахария с должности премьер-министра, что усугубило политический кризис в стране, продолжавшийся несколько месяцев.

В качестве кандидата на пост премьер-министра Грузинская мечта» выдвинула министра обороны и бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)

Tags
19/02/2021 - 09:31
1 1 minute read

მსგავსი/Related

Photo of Саломе Зурабишвили говорит о необходимости конструктивного диалога и критикует оппозицию

Саломе Зурабишвили говорит о необходимости конструктивного диалога и критикует оппозицию

19/02/2021 - 09:39
Photo of Президент ПА НАТО: завершение кризиса имеет решающее значение для евроатлантической интеграции Грузии

Президент ПА НАТО: завершение кризиса имеет решающее значение для евроатлантической интеграции Грузии

19/02/2021 - 09:16
Photo of США правительству Грузии: «Действуйте в соответствии с евроатлантическими устремлениями»

США правительству Грузии: «Действуйте в соответствии с евроатлантическими устремлениями»

19/02/2021 - 04:24
Photo of Политики комментируют выдвижение Ираклия Гарибашвили кандидатом на пост премьер-министра

Политики комментируют выдвижение Ираклия Гарибашвили кандидатом на пост премьер-министра

18/02/2021 - 23:50
Back to top button