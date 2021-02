Президент ПА НАТО: завершение кризиса имеет решающее значение для евроатлантической интеграции Грузии

Президент Парламентской ассамблеи НАТО Джеральд Коннолли, который также является сопредседателем Группы друзей Грузии в Конгрессе США, заявил 18 февраля, что «урегулирование затянувшегося политического кризиса имеет решающее значение для демократического будущего Грузии и ее евроатлантической интеграции».

По его словам, этого можно достичь «путем создания необходимых условий для диалога, а также обеспечения доверия между большинством и оппозицией».

Он призвал власти Грузии и оппозицию проявить сдержанность и урегулировать текущий кризис и вызвавшие его разногласия путем мирных переговоров.

Напомнив о своем недавнем повторном представлении Конгрессу Акта о поддержке Грузии, Коннолли отметил, что наряду с решительной поддержкой суверенитета и безопасности Грузии со стороны США, особенно перед лицом российской агрессии, акт «подчеркивает важность дальнейшего развития демократических ценностей в Грузии, включая сободные и справедливые выборы, прозрачность и подотчетность государственного сектора, верховенство закона и усилия, направленные на борьбу с коррупцией».

«Общие демократические ценности, в том числе между странами-членами НАТО и нашими партнерами, такими как Грузия, являются нашим стратегическим оружием против Москвы, Пекина и других автократий», — сказал он.

Георгий Гахария ушел в отставку с должности премьер-министра утром 18 февраля, назвав причиной своего решения разногласия внутри правящей команды по вопросу о задержании председателя оппозиционного Единого национального движения Ники Мелия. Процессы происходят на фоне того, что оппозиция не признает результаты парламентских выборов 2020 года и бойкотирует Парламента. Грузинская мечта уже выдвинула кандидатом на пост премьер-министра и.о. министра обороны Ираклия Гарибашвили, который известен своей жесткой риторикой в ​​отношении оппозиции. Гарибашвили несколько лет назад уже занимал пост премьер-министра.

