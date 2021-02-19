Саломе Зурабишвили говорит о необходимости конструктивного диалога и критикует оппозицию
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в заявлении, которое было опубликовано поздно ночью 18 февраля, акцентировала внимание на растущую в стране «поляризацию», «напряженность» и «противостояние» и обвинила оппозицию в возникшей ситуации.
Президент подчеркнула необходимость «немедленной деэскалации ситуации и разрядки напряженности», что, по ее словам, требует «настоящего конструктивного диалога».
Президент подчеркнула, что «политика уступок оправдана только в том случае, если обе стороны готовы к конструктивному диалогу», и что «выдвижение предварительных условий и радикализация процессов противоречит конструктивному диалогу». Этим президент Зурабишвили указала на требования оппозиции к правящей команде.
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Саломе Зурабишвили отметила, что «ставить под сомнение результаты выборов, признанных легитимными, использование всех форм неповиновения, подстрекание общественного и социального протеста ставит своей целью ослабление и дестабилизацию страны». Тем самым президент указала на бойкот Парламента со стороны оппозиции.
По словам президента, это может привести к тяжелым последствиям с точки зрения потери общественного доверия к демократическим институтам, что «равносильно созданию уничтожающего прецедента для более сильных демократий, чем мы».
В конце заявления президент выразила надежду, что выдвинутый на пост премьер-министра Ираклий Гарибашвили сможет остановить «эти тяжелые процессы» и «не позволить никому ставить свои политические амбиции выше интересов страны и подвергать опасности институты страны, которые являются опорой демократического и правового государства».
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