Саломе Зурабишвили говорит о необходимости конструктивного диалога и критикует оппозицию

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в заявлении, которое было опубликовано поздно ночью 18 февраля, акцентировала внимание на растущую в стране «поляризацию», «напряженность» и «противостояние» и обвинила оппозицию в возникшей ситуации.

Президент подчеркнула необходимость «немедленной деэскалации ситуации и разрядки напряженности», что, по ее словам, требует «настоящего конструктивного диалога».

Президент подчеркнула, что «политика уступок оправдана только в том случае, если обе стороны готовы к конструктивному диалогу», и что «выдвижение предварительных условий и радикализация процессов противоречит конструктивному диалогу». Этим президент Зурабишвили указала на требования оппозиции к правящей команде.

Саломе Зурабишвили отметила, что «ставить под сомнение результаты выборов, признанных легитимными, использование всех форм неповиновения, подстрекание общественного и социального протеста ставит своей целью ослабление и дестабилизацию страны». Тем самым президент указала на бойкот Парламента со стороны оппозиции.

По словам президента, это может привести к тяжелым последствиям с точки зрения потери общественного доверия к демократическим институтам, что «равносильно созданию уничтожающего прецедента для более сильных демократий, чем мы».

В конце заявления президент выразила надежду, что выдвинутый на пост премьер-министра Ираклий Гарибашвили сможет остановить «эти тяжелые процессы» и «не позволить никому ставить свои политические амбиции выше интересов страны и подвергать опасности институты страны, которые являются опорой демократического и правового государства».

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)