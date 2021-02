Посольство США откликнулось на избрание предварительного заключения Нике Мелия

Посольство США в Грузии отреагировало на избрание судом предварительного заключения в виде меры пресечения лидеру оппозиционного Единого национального движения Нике Мелия и призвало власть и оппозицию проявить «максимальную сдержанность» «в отношении решения суда».

«Насилие на руку только тем, кто хочет подорвать стабильность Грузии. Сложившуюся ситуацию необходимо урегулировать мирным путем», — заявили в посольстве.

Лидеры оппозиционных партий и сторонники Ники Мелия, собравшиеся в офисе ЕНД, заявляют, что не позволят правоохранителями задержать Нику Мелия.

