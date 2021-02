Посольство США в Грузии приветствует решение Парламента сохранить мандаты оппозиции

Посольство США в Грузии приветствовало вчерашнее решение Парламента страны о сохранении депутатских мандатов для оппозиции, назвав это «позитивным шагом».

В заявлении Посольства говорится, что сохранение мандатов позволит лидерам партий продолжить переговоры, приостановленные с начала декабря прошлого года, чтобы «найти выход из политического тупика в последующие дни».

Посольство призвало лидеров всех партий «рассмотреть весь спектр предложений по существу, рассматриваемых в ходе продолжающегося диалога, и в короткие сроки прийти к соглашению, которое укрепит демократический процесс в Грузии и поставит интересы страны на первое место».

Сегодня же посол США в Грузии Келли Дегнан также оценила это решение, отметив, что вчерашнее голосование дало партиям немного больше времени, чтобы «примирить свои разногласия, если они смогут это сделать».

Посол Дегнан также напомнила о результатах опроса общественного мнения по заказу НДИ США, отметив, что «более 75% грузин хотят видеть избранных ими членов Парламента в Парламенте, чтобы они совместно работали над вышеуказанными вопросами». «Я надеюсь, что стороны учтут все это при обсуждении различных вопросов, чтобы согласовать разные точки зрения», – добавила она.

