Суд оправдал Отара Парцхаладзе по делу об избиении бывшего главного аудитора

Тбилисский городской суд оправдал бывшего генерального прокурора Отара Парцхаладзе по делу об избиении бывшего главного аудитора Лаши Тордия в 2017 году.

Суд подтвердил «Civil Georgia», что судебный процесс проходил в конце января, и параллельно с оправданием Парцхладзе второй фигурант по тому же делу, бывший сотрудник Финансовой полиции Михаил Чохели был оштрафован на 5 000 лари.

«С самого начала было ясно, что это было избирательное правосудие (и) заранее подготовленное обвинение», – сказала Эка Кобесашвили, адвокат пострадавшего, добавив, что судебный процесс проходил полностью с нарушениями, а дело неквалифицированным.

Как сообщили «Civil Georgia» в прокуратуре, что сторона обвинения обжалует решение суда.

Бывший главный аудитор Лаша Тордия заявил в мае 2017 года, что в кафе El Centro на улице Шарден в Тбилиси на него напал бывший генеральный прокурор Отар Парцхаладзе. Тогда Тордия заявил, что нападение было связано с докладом Службы аудита, в котором говорилось об одной из коррупционных схем по продаже земель в Мэрии Тбилиси, в которой также участвовал Отар Парцхаладзе.

Со своей стороны Парцхаладзе заявил, что «инициатором конфликта был сам Лаша Тордия, находившийся в состоянии алкогольного опьянения».

По делу об избиении Лаши Тордия Прокуратура выдвинула обвинения против Парцхаладзе и Чохели в ноябре 2018 года, а суд избрал им в качестве меры пресечения выплату залога в размере по 5000 лари каждому.

В 2013 году Отар Парцхаладзе занимал пост генерального прокурора в течение одного месяца. Парцхалдзе ушел в отставку после того, как против него были озвучены обвинения в предполагаемом выводе бывшего министра внутренних дел Вано Мерабишвили из камеры заключения, а также о его преступном прошлом.

