ПАСЕ рассмотрела Доклад о наблюдении за выборами в Грузии

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) провела 25 января первый день пленарного сессии гибридной зимы 2021, на котором депутаты обсудили Доклад о наблюдении за парламентскими выборами в Грузии, прошедшими 31 октября.

Дискуссию по выборам 31 октября открыл Тини Кокс, глава Миссии наблюдателей ПАСЕ в Грузии, который отметил, что «политический климат в Грузии был напряженным до, в день выборов и в послевыборный период, который продолжается по сей день».

Депутат из Нидерландов призвал власти Грузии «проверить все жалобы, которые были написаны по поводу избирательного процесса». Он также призвал политические партии Грузии «вступить в разумный диалог для решения возникших проблем и совместного обсуждения дальнейшей избирательной и судебной реформы».

После того, как Кокс представил основные моменты совместного поствыборного заявления международных миссий по наблюдению, он сказал, что главным недостатком выборов в Грузии было не отсутствие свободы, а уровень справедливости.

«Правящая партия недостаточно уважала границы между ней и государством во время избирательной кампании», – сказал глава наблюдательной миссии.

«Вторая серьезная проблема заключается в том, что другие партии решили бойкотировать свое участие в новом Парламенте, что противоречит сути выборов», – сказал Кокс, отметив, что докладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы по мониторингу Грузии уже призвали оппозицию принять парламентские мандаты.

Румынский депутат и содокладчик Парламентской ассамблеи Титус Корлэцян выделил поляризацию как серьезную проблему в политике Грузии, которая, по его словам, отчасти привела к бойкоту оппозиции. Он призвал правительство Грузии расследовать нарушения на выборах, а оппозицию – вернуться в Парламент.

В ходе дебатов эстонский депутат Эстонии Мария Юферева-Скуратовски призвала стороны «воспользоваться возможностью для совместной работы в Парламенте».

«Мы видим, что бойкот – не лучший способ представлять интересы населения и поддерживать верховенство закона и права человека», – добавила он.

Эстонский депутат также осудила инициативу Грузинской мечты, которая подразумевает ограничение бюджетного финансирования партий, находящихся в режиме бойкота.

Однако она также приветствовала создание временного парламентского комитета для расследования нарушений на выборах 31 октября. Она также поддержала проведение парламентских выборов 2024 года по полностью пропорциональной системе.

«Я не соглашусь с вашей положительной оценкой выборов 2020 года», – заявила депутат парламента Литвы Лайма Андрикиена, которая возглавляла наблюдательную делегацию Европарламента во время президентских выборов 2018 года в Грузии.

«По заявлению местных неправительственных организаций, которые наблюдали за выборами в Грузии в течение многих лет, это были худшие выборы в истории современной Грузии», – сказала она, отметив отсутствие доверия общества к результатам выборов.

«Вероятным результатом (выборов 31 октября) было коалиционное правительство – первое в истории Грузии. В ночь выборов произошло что-то очень неправильное», – сказала депутат Андрикиене. «Вброс бюллетеней и организованное давление на избирателей с помощью криминальных элементов, маргинализация представителей оппозиционных партий и избирательных комиссий и, наконец, переписывание итоговых протоколов Центральной избирательной комиссией – вот инструменты, которые использовало правительство в свою пользу», – добавила она.

