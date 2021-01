Международные отклики на решение ЕСПЧ по августовской войне 2008 г.

В опубликованных 22 января заявлениях Посольство США в Грузии, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс и депутат Европарламента Эстонии Марина Кальюранд поддержали решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), согласно которому, что Россия несет ответственность за нарушение шести статей Европейской конвенции о правах человека в связи с событиями после августовской войны 2008 года.

По заявлению Посольства США, «решение суда придает еще больше значения требованию международного сообщества о том, чтобы Россия прекратила явные нарушения суверенитета и территориальной целостности Грузии».

По заявлению посольства, «особенно тревожны и неприемлемы попытки России контролировать и использовать регионы Грузии Абхазию и Южную Осетию посредством бордеризации, произвольных арестов, ограничений на пересечение административной границы и заключения социально-экономических и военных «соглашений» с двумя регионами Грузии».

«Эти действия ставят под угрозу жизнь, культуру и личные свободы людей, проживающих на этих территориях Грузии, и не позволяют им пользоваться правами и возможностями, которые должны быть доступны для всех граждан Грузии», – говорится в заявлении.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс приветствовал решение Европейского суда и подчеркнул ответственность России за «незаконное задержание грузин», «бесчеловечное и унижающее достоинство обращение» с военнопленными, а также за «изгнание грузин из их своих домов в Южной Осетии».

«Справедливость возобладала над политикой», – сказала депутат Европарламента Марина Кальюранд, назвав решение ЕСПЧ «историческим». Она также повторила, что во время августовской войны 2008 года Россия нарушила принципы международного права и Европейскую конвенцию о правах человека.

