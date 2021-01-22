Анатолий Бибилов, фото: cominf.org
Новости

Анатолий Бибилов назвал решение Страсбургского суда «политизированным»

22/01/2021 - 19:59
9 1 minute read

Лидер оккупированного Цхинвальского региона Анатолий Бибилов заявил, что решение Европейского суда по правам человека по делу «Грузия против России» в связи с августовской войной 2008 года является «политизированным» и «односторонним» документом, который имеет «мало общего с подлинными событиями и фактами».

В опубликованном 22 января заявлении Бибилов обвинил Европейский суд по правам человека в «выставлении агрессора (Грузии) в роли жертвы», отметив, что суд опирался на документы, предоставленные грузинской стороной, и не принял во внимание доклад комиссии Тальявини о войне августа 2008 года.

Цхинвальский лидер подверг критике Страсбургский суд за «доверчивость и избирательность» и назвал вердикт продуктом «антироссийского политического курса» Запада.

Он также подверг критике Тбилиси за «государственную пропаганду», которая «умудряется навязывать собственную ложь» европейским институтам.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 21 января постановил, что Россия несет ответственность за нарушение шести статей Европейской конвенции о правах человека, включая статью о праве на жизнь и о запрете пыток в период после августовской войны.

Суд также установил, что после 12 августа 2008 года «значительная концентрация российских сил и зависимость властей Южной Осетии и Абхазии от Российской Федерации указывают на то, что «эффективный контроль» над Южной Осетией и Абхазией продолжался».

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)

Tags
22/01/2021 - 19:59
9 1 minute read

მსგავსი/Related

Photo of Международные отклики на решение ЕСПЧ по августовской войне 2008 г.

Международные отклики на решение ЕСПЧ по августовской войне 2008 г.

22/01/2021 - 21:53
Photo of Грузия в ежегодных докладах Европарламента о единой внешней политике и безопасности, а также политике обороны

Грузия в ежегодных докладах Европарламента о единой внешней политике и безопасности, а также политике обороны

22/01/2021 - 20:26
Photo of Аслан Бжания назначил советника по культуре и науке

Аслан Бжания назначил советника по культуре и науке

22/01/2021 - 17:29
Photo of Абхазия намерена отклонить ожидаемый запрос Москвы об экстрадиции

Абхазия намерена отклонить ожидаемый запрос Москвы об экстрадиции

22/01/2021 - 13:30
Back to top button