Анатолий Бибилов назвал решение Страсбургского суда «политизированным»

Лидер оккупированного Цхинвальского региона Анатолий Бибилов заявил, что решение Европейского суда по правам человека по делу «Грузия против России» в связи с августовской войной 2008 года является «политизированным» и «односторонним» документом, который имеет «мало общего с подлинными событиями и фактами».

В опубликованном 22 января заявлении Бибилов обвинил Европейский суд по правам человека в «выставлении агрессора (Грузии) в роли жертвы», отметив, что суд опирался на документы, предоставленные грузинской стороной, и не принял во внимание доклад комиссии Тальявини о войне августа 2008 года.

Цхинвальский лидер подверг критике Страсбургский суд за «доверчивость и избирательность» и назвал вердикт продуктом «антироссийского политического курса» Запада.

Он также подверг критике Тбилиси за «государственную пропаганду», которая «умудряется навязывать собственную ложь» европейским институтам.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 21 января постановил, что Россия несет ответственность за нарушение шести статей Европейской конвенции о правах человека, включая статью о праве на жизнь и о запрете пыток в период после августовской войны.

Суд также установил, что после 12 августа 2008 года «значительная концентрация российских сил и зависимость властей Южной Осетии и Абхазии от Российской Федерации указывают на то, что «эффективный контроль» над Южной Осетией и Абхазией продолжался».

