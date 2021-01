Политики в Тбилиси комментируют решение Страсбургского суда по августовской войне

Европейский суд по правам человека 21 января принял решение по делу об августовской войне 2008 года и заявил, что Россия несет ответственность за нарушение шести статей Европейской конвенции о правах человека, а также за нарушение статьи 2 с процессуальной точки зрения, что значит, что она не провела эффективного расследования по предполагаемым нарушениям права на жизнь после войны 2008 года.

«Civil Georgia» предлагает комментарии представителей правящей команды и оппозиции по поводу решения ЕСПЧ:

Представители правящей команды

Саломе Зурабишвили – Президент Грузии: «Очень важно, что сегодня именно Страсбург принял это историческое решение. Оно историческое и ничего случайного не бывает. Это происходит спустя 100 лет после нашей оккупации, спустя 30 лет после того, как мы восстановили независимость, и спустя 12 лет после войны 2008 года. Это очень важно, потому что впервые в истории, и впервые в истории других стран происходит то, что Грузия оправдана правовым образом, государство признано жертвой этой войны, и это большое достижение для нашей страны, нашего общества, нашей истории и нашего будущего, потому что это фундамент, на котором мы должны теперь построить наше будущее и наше единство».

Георгий Гахария – премьер-министр Грузии: «Сегодня важнейший день в новейшей истории Грузии! Спор – Грузия против России, закончился победой Грузии в Европейском суде по правам человека! Это общая победа!».

Арчил Талаквадзе – председатель Парламента Грузии: «Грузия одержала историческую правовую победу! Решение Страсбургского Европейского суда по правам человека положило конец давнему межгосударственному спору по делу «Грузия против России», которое недвусмысленно доказало, что Грузия и ее народ стали жертвами российской агрессии в 2008 году… Решение Страсбургского суда в каждом из нас еще больше укрепило веру в восстановлении справедливости. Это первая юридическая оценка российско-грузинской войны 2008 года международными судами и представляет собой важный шаг на пути к восстановлению справедливости. Грузия утверждала в суде, что во время российско-грузинской войны Россия грубо нарушила ряд статей Европейской конвенции, в том числе: право на жизнь; запрещение пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания; право на свободу и безопасность; право на защиту частной и семейной жизни; права собственности; свобода передвижения и т. д. Грузия продолжает идти правовым и мирным путем, чтобы положить конец оккупации и восстановить свою территориальную целостность!».

Гоча Лорткипанидзе – министр юстиции: «Во время последнего слушания по делу войны (2008 года) в Страсбургском суде мы обещали, что это будет борьба за правду и справедливость, и в этой борьбе не будет компромиссов. Сегодня я могу заявить, что это обещание выполнено и Грузия выиграла 12-летний межгосударственный спор «Грузия против России». Страсбургский суд постановил, что Россия совершила и нарушила несколько статей Конвенции во время войны 2008 года. Это решение было принято Большой палатой суда, которое не подлежит обжалованию, в составе 17 судей, и постановила, что Россия осуществляла эффективный контроль над Цхинвальским регионом и Абхазией, и поэтому на нее возлагается ответственность за нарушение прав населения Грузии. Соответственно, суд удовлетворил ходатайство Грузии о том, что Цхинвальский регион и Абхазия – это неотъемлемые части Грузии и они оккупированы Россией. В то же время, что очень важно, суд установил, что во время войны 2008 года Россия проводила этнические чистки грузин».

Давид Залкалиани, министр иностранных дел: «Решение Европейского суда по правам человека по делу о российско-грузинской войне 2008 года является беспрецедентной международной победой грузинского государства, которое недвусмысленно и юридически доказало ответственность Российской Федерации во время и после российско-грузинской войны в августе 2008 года за нарушение норм международного права и фундаментальных прав человека. Решение Страсбургского суда является первой международной правовой оценкой военной агрессии России против Грузии, которое юридически подтвердило вину России в совершенных ею преступлениях, а именно: в принятом решении Страсбургский суд четко подчеркнул: оккупацию Россией территорий Грузии и эффективный контроль над ними; нарушения Соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 г.; ответственность России за нарушение права сотен тысяч внутренне перемещенных лиц и беженцев на возвращение в свои дома; А также тот факт, что в августе 2008 года вооруженный конфликт проходил между Россией и Грузией. Мы убеждены, что это беспрецедентное решение создаст серьезную основу для деоккупации территорий Грузии и успеха для дальнейших правовых и дипломатических усилий нашей страны с целью защиты прав людей, пострадавших в результате российско-грузинского конфликта».

Представители оппозиции

Михаил Саакашвили – бывший президент Грузии, лидер Национального движения: «Это победа для Грузии в установлении исторической правды о том, что Грузия была права и до неба права, и является жертвой агрессии. Несмотря на все попытки Иванишвили и его патронов из Москвы вывести Грузию, как разжигателя войны, как оккупанта, как виновника, это у них провалилось… Это вторая победа нашего правительства, первую, промежуточную мы одержали в Гаагском международном суде… У нас впереди большие сражения, но в итоге это завершится деоккупацией Грузии и объединением Грузии».

Отар Кахидзе – Европейская Грузия: «Россия, которая признана оккупантом в международных документах и так ​​воспринимает ее Запад, уже правовым образом будет обвинена и у нее возникнут правовые проблемы. Решение суда же подкрепляет аргумент Грузии о том, что, если она является оккупантом, если она способствовала или сама проводила этническую чистку, это действия такого типа, которые обязательно должны закончиться, и в этих усилиях Грузия не будет в одиночестве, она будет вместе с западными партнерами и будет оснащена очень важным решением, имеющим правовую силу».

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)