Саломе Зурабишвили встретилась с генеральным секретарем НАТО в Брюсселе

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в рамках своего официального визита в Брюссель перед заседанием комиссии НАТО-Грузия встретилась с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом.

Выступая на совместной пресс-конференции после встречи, Столтенберг заявил, что безопасные коммуникации, военные учения, расширение военно-морской поддержки и ситуационная осведомленность являются одними из главных приоритетов в отношениях между НАТО и Грузией.

Генеральный секретарь также заявил, что во время встречи с президентом Грузии они обсудили прогресс, достигнутый Грузией в плане реформ, и подчеркнули, что это «решающий» фактор в приближении страны «к нашей общей цели – членству в НАТО».

«Нам нужны сильные демократические институты. Мы должны убедиться, что у нас есть дееспособные институты безопасности и, конечно, гражданский контроль как над военными, так и над разведывательными службами», – сказал генеральный секретарь НАТО.

Он также подчеркнул обещание новой администрации США по поводу восстановления связей и заявил: «Я знаю, что президент Байден выражает сильную поддержку трансатлантическим связям и Грузия является частью этих трансатлантических связей».

Генеральный секретарь также затронул вчерашнее решение ЕСПЧ о российско-грузинской войне 2008 года и отметил, что решение Страсбургского суда подтверждает, что именно Россия несет ответственность за нарушения прав человека в оккупированной Абхазии и Цхинвальском регионе на протяжении всего периода ее контроля над этими территориями.

«Это только усиливает наш призыв к России соблюдать международное право и уважать территориальную целостность Грузии», – сказал Столтенберг.

Со своей стороны, Саломе Зурабишвили заявила, что в отношениях между НАТО и Грузией нужна «новая энергия, больше действий, больше целеустремленности», что стало ясно из готовности новой администрации США укреплять связи с НАТО, а также из «новой конфигурации сил» в Черноморском и Кавказском регионах.

Она дала положительную оценку обновленному Существенному пакету НАТО-Грузия, но подчеркнул, что Грузии «нужно больше». Президент выразила надежду, что рекомендации доклада «НАТО 2030» будут выполнены.

Саломе Зурабишвили подчеркнула, что Ковид-19, кибербезопасность, дезинформация и текущие конфликты – это вызовы, которые необходимо решать.

«Несмотря на продолжающийся конфликт по соседству, несмотря на продолжающийся конфликт на наших оккупированных территориях, несмотря на растущие провокации и усилия, направленные на фактическую аннексию, Грузии смогла сохранить стабильность не только на своей территории, но и вокруг себя», – сказала президент Грузии.

«Альянсу пора проявить больше солидарности и смелости», – добавила она.

В ходе визита Зурабишвили примет участие в заседании Комиссии НАТО-Грузия, на котором, среди прочего, будет обсуждаться ситуация с безопасностью в Черноморском регионе и увеличение численности российских войск на оккупированных территориях, как об этом отметил генеральный секретарь НАТО.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)