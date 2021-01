Президент Грузии с официальным визитом находится в Брюсселе

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 21-23 января посещает Брюссель с официальным визитом, где она уже встретилась с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и верховным представителем ЕС по внешней политике и безопасности Жозепом Боррелем.

После сегодняшней встречи Шарль Мишель написал в Twitter, что «поддержка территориальной целостности Грузии со стороны ЕС непоколебима». Он также сказал, что ЕС поддерживает Грузию в борьбе с пандемией Ковид-19 и деле «углубления реформ».

В свою очередь, Саломе Зурабишвили сказала, что «поддержка, которую мы получили от ЕС с самого начала пандемии, доказывает, что лучшим решением в условиях этой глобальной проблемы является солидарность». «Мы ожидаем такой же солидарности в отношении доступа к вакцинам», – добавила она.

После встречи с верховным представителем ЕС Жосепом Боррелем президент Зурабишвили заявила, что «сейчас нам нужно большее участие со стороны ЕС в деле урегулирования конфликтов». По ее словам, «сотрудничество в сфере безопасности между Европой и Грузией еще больше укрепляет нас».

Со своей стороны, Европейская служба внешних связей сообщает, что Жосеп Боррель и президент Зурабишвили обсудили поствыборную ситуацию в Грузии, а также вопросы, связанные с пандемией, гуманитарную ситуацию в оккупированной Абхазии и Цхинвальском регионе, а также выполнение Соглашения об ассоциации.

«Грузия нуждается в функционирующем в полной мере, представительном Парламенте, который будет пользоваться доверием общественности и действовать твердо, чтобы быстрее преодолеть пандемию Ковид-19 и осуществить повестку дня более широких реформ, в том числе в судебной системе», – сообщает Европейская служба внешних действий слова Борреля.

В Брюсселе также запланированы встречи президента Грузии с президентом Европарламента Давидом Сассолисом, председателем Комитета по иностранным делам Европарламента Дэвидом Маккалистером, королем Бельгии Филиппом и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

