Анатолий Бибилов (слева) и Эрик Пухаев (справа), 21 января, 2021 г., Фото: агентство «Рес»
Новости

Эрик Пухаев назначен помощником Бибилова

21/01/2021 - 19:55
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Лидер оккупированного Цхинвальского региона Анатолий Бибилов 20 января назначил бывшего «премьер-министра» Эрика Пухаева «государственным советником президента».

Пухаев ушел в отставку с поста «премьер-министра» 28 августа 2020 года в ответ на широкомасштабные уличные протесты в связи со смертью Инала Джабиева, задержанного по обвинению в покушении на «министра внутренних дел» Игоря Наниева с целью убийства.

В тот же день за отставкой Пухаева последовало решение Бибилова отправить в отставку все «правительство».

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21/01/2021 - 19:55
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