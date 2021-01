Эрик Пухаев назначен помощником Бибилова

Лидер оккупированного Цхинвальского региона Анатолий Бибилов 20 января назначил бывшего «премьер-министра» Эрика Пухаева «государственным советником президента».

Пухаев ушел в отставку с поста «премьер-министра» 28 августа 2020 года в ответ на широкомасштабные уличные протесты в связи со смертью Инала Джабиева, задержанного по обвинению в покушении на «министра внутренних дел» Игоря Наниева с целью убийства.

В тот же день за отставкой Пухаева последовало решение Бибилова отправить в отставку все «правительство».

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)