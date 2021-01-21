Глава МИД Грузии завершил визит в Испанию

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани завершил свой рабочий визит в Испанию, который проходил 17-20 января. В Испании он принял участие в 113-м заседании Исполнительного совета Всемирной туристской организации, на котором Зураба Пололикашвили был переизбран на должность руководителя организации.

Во время визита в Мадрид Залкалиани встретился со своим коллегой, министром иностранных дел, ЕС и сотрудничества Испании Аранчой Гонсалес Лайя, министром внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка, а также провел короткую встречу с королем Испании Филиппом VI и премьер-министром Педро Санчесом.

По сообщению МИД Грузии, в ходе встречи 18 января министры иностранных дел приветствовали «высокую динамику сотрудничества между Грузией и Королевством Испания в последнее время», и назвали визит Залкалиани в Испанию «подтверждением тесного партнерства».

После встречи министр иностранных дел Испании написала в Twitter, что в ходе встречи с Залкалиани стороны обсудили двусторонние отношения и приоритетные направления многостороннего сотрудничества, а также борьбу с пандемией Ковид-19.

Had an excellent meeting with my colleague @AranchaGlezLaya in Madrid.🇬🇪&🇪🇸expanding its bilateral ties even in these challenging time. We discussed opportunities to further enhance cooperation in various areas, also expressed readiness for joint actions against #COVID19 pic.twitter.com/kunp2mxfbP — David Zalkaliani (@DZalkaliani) January 18, 2021

МИД Грузии сообщает со ссылкой на слова Аранчи Гонсалес Лайя, что туризм, инфраструктура, энергетика, а также малый и средний бизнес являются ключевыми вопросами в двусторонних отношениях.

По сообщению ведомства, министры подчеркнули необходимость углубления экономических отношений между двумя странами, что «приобретает особое значение с точки зрения стимулирования экономики на фоне глобальной пандемии».

В МИД Грузии заявили, что министр иностранных дел Испании подтвердил «решительную поддержку» суверенитета и территориальной целостности Грузии, а Залкалиани проинформировал свою коллегу о решении правительства Грузии подготовить заявку на членство в ЕС в 2024 году.

В тот же день Залкалиани встретился с министром внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка, где стороны «рассмотрели эффективные шаги, предпринятые правительством Грузии для обеспечения соблюдения безвизового режима, в том числе, министр ознакомил коллегу с внесенными в законодательство Грузии изменениями о задействовании выездного контроля, которые вошли в вилу с 1 января 2021 года.

По сообщению ведомства, стороны выразили готовность содействовать подписанию Соглашения о реадмиссии между Грузией и Испанией. Кроме того, обсуждалась возможность признания грузинских водительских прав в Испании.

С министром внутренних дел Испании, который также возглавляет Чрезвычайный координационный совет по управлению санитарным кризисом, Залкалиани также беседовал о плане вакцинации в Грузии и о работе, проводимой Грузией по получению вакцин.

Had an honor 2 meet W His Royal Majesty Felipe VI, King of Spain. Had an exchange regarding a number of major developments across t/ 🌍, as well as successful cooperation btw 🇬🇪 & 🇪🇸. pic.twitter.com/3ZCcbhHmHB — David Zalkaliani (@DZalkaliani) January 19, 2021

Во время приема министр иностранных дел Грузии побеседовал с королем Испании, который поинтересовался «ситуацией в регионе и в Грузии». Залкалиани проинформировал его о текущей геополитической картине и обстановке в области безопасности и поблагодарил короля за «безусловную и твердую поддержку Грузии».

В тот же день Залкалиани также встретился с премьер-министром Испании Педро Санчесом на короткое время.

Министр иностранных дел написал в Твиттере, что передал премьер-министру Испании желание правительства Грузии принять его в стране «как можно скорее».

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