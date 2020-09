Министр ВД Грузии встретился с главой Гражданской гвардии Испании

Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури 15 сентября в Тбилиси принял генерального директора Гражданской гвардии Испании Марию Гамес Гамес. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и согласовали планы на будущее.

По сообщению МВД Грузии, на встрече особо была отмечена успешная деятельность атташе полиции двух стран.

В ходе визита испанского гостя заместитель министра внутренних дел Грузии Владимир Борцвадзе и Мария Гамес Гамес подписали меморандум о создании совместной аналитической группы по организованной преступности, что «еще больше укрепит совместные усилия сторон по борьбе с организованной преступностью».

По информации Гражданской гвардии Испании, группа будет работать по вопросам борьбы с транснациональной организованной преступностью и охватит такие сферы, как торговля наркотиками, оружием и людьми, а также незаконная иммиграция, киберпреступность и преступления против собственности.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)