Фото: Кутаисский международный аэропорт
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Для желающих отправиться в ЕС ужесточаются правила пересечения границы

03/09/2020 - 18:43
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Парламент Грузии 74 голосами против ни одного одобрил поправки к закону, согласно которым, ужесточаются условия выезда из страны для желающих воспользоваться безвизовым режимом Грузии со странами ЕС/Шенгенской зоны.

Поправки касаются статьи 10 Закона «О правилах выезда из Грузии и въезда в Грузию для граждан Грузии», которая устанавливает основания для ограничения прав на временный выезд из страны.

Согласно новым правилам, которые вступят в силу с 1 января 2021 года, гражданин Грузии, который желает воспользоваться безвизовым режимом со странами ЕС/Шенгенской зоны, может быть ограничен в пересечении границы при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:

  1. Сотрудниками пограничного контроля стало известно, что лицу запрещен въезд в какую-либо из стран ЕС/Шенгенской зоны;
  2. Гражданин не предъявит:
  • Биометрический паспорт со сроком действия не менее 3 месяцев после выезда из ЕС/Шенгенской зоны;
  • Обратный проездной билет или бронь на билет;
  • Бронь действующей гостиницы/места проживания в ЕС/Шенгенской зоне или другое документ, подтверждающий право на проживание, или согласие лица, законно проживающего в ЕС/Шенгенской зоне, на размещение в его жилище, а также информацию о соответствующем месте проживания;
  • Документ о медицинском страховании, действующий в ЕС/Шенгенской зоне;
  • Средство финансового обеспечения путешествия/соответствующий документ.

Кроме того, согласно поправкам, условия и правила пересечения границы желающими выехать в страны ЕС/Шенгенской зоны будут устанавливаться министром внутренних дел Грузии. Он также отвечает за разработку сроков и правил подачи апелляции в вышестоящий административный орган/вышестоящему должностному лицу в случае отказа в пересечении границы.

Примечательно, что структуры ЕС неоднократно озвучивали информацию о вызовах, которые возникли после введения безвизового режима в страны ЕС/Шенгенской зоны для Грузии в марте 2017 года.

Согласно докладу Еврокомиссии, который был опубликован 10 июля этого года, Грузия предприняла конкретные меры по пресечению нелегальной миграции и преступности в Шенгенской зоне, но по-прежнему сохраняется необходимость быстрого реагирования на такие вызовы, как растущее число необоснованных заявлений о предоставлении убежища.

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03/09/2020 - 18:43
15 1 minute read

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