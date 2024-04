В первом квартале 2024 года количество иностранных посетителей выросло на 11%

В первом квартале 2024 года в Грузии состоялось 938 644 туристических визита, – сообщила 22 апреля Национальная администрация туризма. По той же информации, рост по сравнению с 2023 годом составляет +11%, а по сравнению с данными 2019 года рост составляет +6,4%.

В период с января по март количество международных путешественников достигло отметки в 1,3 миллиона, что на +7,6% больше, чем за тот же период прошлого года, и на 80,4% больше показателя 2019 года.

Польша возглавляет список посетителей с 11 734 посетителями (рост на 67,1% по сравнению с данными 2019 года). Далее следует Германия с количеством посетителей на 46,1% больше, а Великобритания – на 27% больше посетителей.

Число посетителей из России снизилось на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 215 468 человек.

По информации Национальной туристической администрации, «количество международных путешественников и международных туристических посещений рассчитывается по методике, разработанной по рекомендации Всемирной туристской организации, и включает уже совершенные и завершенные визиты».

