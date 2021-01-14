Источник: Служба статистики Грузии
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Внешняя торговля Грузии в 2020 году (экспресс-данные)

14/01/2021 - 13:25
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Согласно экспресс-данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 14 января, в 2020 году по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года внешнеторговый оборот Грузии снизился на 14,8% и составил 11,3 миллиарда долларов США.

В 2020 году экспорт упал на 12,0% по сравнению с предыдущим годом до 3,3 млрд долларов США, а импорт снизился на 15,9% до 8 млрд долларов США. Отрицательный торговый баланс составил 4,7 млрд долларов США, что составляет 41,1% внешнеторгового оборота.

Подробные данные о внешней торговле Грузии в 2020 году Служба статистики опубликует 20 января.

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14/01/2021 - 13:25
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