Внешняя торговля Грузии в январе-ноябре 2020 года

По предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 21 декабря, в январе-ноябре 2020 года внешнеторговый оборот Грузии снизился на 14,6% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и составил 10,2 миллиарда долларов США.

В январе-ноябре 2020 года экспорт упал на 11,3% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года до 3,02 миллиарда долларов США. Импорт упал на 15,9% до 7,19 млрд долларов США, а отрицательный торговый баланс составил 4,17 млрд долларов США, что составляет 40,9% от внешнеторгового оборота за январь-ноябрь 2020 года.

В январе-ноябре 2020 года Турция остается крупнейшим торговым партнером Грузии с 1,43 млрд долларов США. Далее идут Россия, Китай, Азербайджан и США с 1,19 млрд, 1,09 млрд, 831,3 млн и 568,4 млн долларов США.

Китай является крупнейшим экспортным партнером Грузии с 445,9 млн долларов США. Далее идут Азербайджан, Россия, Болгария и Украина с 399,6 млн, 396,6 млн, 282,9 млн и 190 млн долларов США.

Что касается импорта, крупнейшими торговыми партнерами Грузии являются Турция, Россия, Китай, США и Азербайджан с 1,26 млрд, 789,1 млн, 646,3 млн, 490,5 млн и 431,7 млн ​​долларов США.

В январе-ноябре 2020 года крупнейшей экспортной группой с 677,2 млн долларов США были медные руды и концентраты. Далее следуют: легковые автомобили (реэкспорт) — 364,8 млн долларов США; Ферросплавы — 231,6 млн долларов США; Вино — 186,2 млн долларов США; Спиртные напитки — 115,9 млн долларов США; Минеральные и пресные воды — 105,3 млн долларов США; Руды и концентраты драгоценных металлов — 87,6 млн долларов США; Лечебные средства — 86,9 млн долларов США; Золото — 86,2 млн долларов США; Лесные орехи — 81,3 млн долларов США; Остальные товары — 993,5 млн долларов США.

В январе-ноябре 2020 года легковые автомобили возглавили список импорта с 680,7 млн долларов США. Далее идут медные руды и концентраты — 494,2 млн долларов США; Нефть и нефтепродукты — 451 млн долларов США; Лечебные средства — 280,7 млн ​​долларов США; Нефтяные газы — 248,1 млн долларов США; Телефонные аппараты — 149,4 млн долларов США; Пшеница и Меслин — 97,7 млн долларов США; Сигареты — 75 млн долларов США; Шины — 61 млн долларов США; Руды и концентраты драгоценных металлов — 54,1 млн долларов США; Остальные товары — 4,57 млн долларов США.

