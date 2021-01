Служба статистики: ВВП Грузии в ноябре упал на 7,7%

Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 31 декабря, валовой внутренний продукт (ВВП) страны в ноябре снизился на 7,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

На фоне общего спада, по данным Службы статистики, рост наблюдался в перабатывающей промышленности, финансовой и страховой сферах, информации и коммуникациях, а также в водоснабжении, канализации и управлении отходами.

При этом, по данным Службы статистики, в январе-ноябре по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года ВВП снизился на 5,9%. Для сравнения: ВВП страны упал на 5,1% в январе-октябре, на 5% в январе-сентябре и на 5,6% в январе-августе.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)