Фото: geostat.ge
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Служба статистики: ВВП Грузии в ноябре упал на 7,7%

31/12/2020 - 22:55
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Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 31 декабря, валовой внутренний продукт (ВВП) страны в ноябре снизился на 7,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

На фоне общего спада, по данным Службы статистики, рост наблюдался в перабатывающей промышленности, финансовой и страховой сферах, информации и коммуникациях, а также в водоснабжении, канализации и управлении отходами.

При этом, по данным Службы статистики, в январе-ноябре по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года ВВП снизился на 5,9%. Для сравнения: ВВП страны упал на 5,1% в январе-октябре, на 5% в январе-сентябре и на 5,6% в январе-августе.

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31/12/2020 - 22:55
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