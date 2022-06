Грузия в докладе Госдепартамента США о свободе вероисповедания за 2021 г.

Государственный департамент США опубликовал доклад о состоянии свободы вероисповедания в мире 3 июня 2021 года. В ежегодном докладе рассматривается текущее состояние свободы вероисповедания в Грузии, а также опасения местных НПО и религиозных групп.

Преступления, конфликт, риторика

В докладе говорится, что в 2021 году Департамент по правам человека Министерства внутренних дел Грузии расследовал 13 преступлений, совершенных на религиозной почве. В 2020 году количество расследованных преступлений данного вида составило 22, а в 2019 году – 44. Согласно документу, преступления включали насилие, насилие в семье, преследование, угрозы и повреждение/уничтожение имущества.

В документе также отмечается, что в Офис народного защитника Грузии поступило шесть заявлений о преступлениях, совершенных на религиозной почве или религиозной дискриминации, что на одно меньше, чем в 2020 году.

По информации Госдепартамента, прокуратура возбудила дела в отношении пяти человек по обвинению в религиозной нетерпимости. К концу 2021 года все дела находились в процессе рассмотрения.

Со ссылкой на Центр социальной справедливости, Государственный департамент сообщает, что в январе 2021 года мусульмане из села Букнари в регионе Гуриа и близлежащих населенных пунктов вышли на митинг после того, как группа христиан напала на двух мальчиков-мусульман-подростков, когда они «шли или возвращались из молельни, расположенной в частном доме».

В докладе говорится, что за акциями последовало противостояние между мусульманами и христианами.

«Вмешалась полиция, и глава Государственного агентства по делам религий Заза Вашакмадзе заявил, что права мусульманской общины защищены, хотя это заявление было поставлено под сомнение многими НПО и членами мусульманской общины», — говорится в документе.

В докладе также обсуждаются беспорядки в селе Дманиси в регионе Квемо Картли в мае 2021 года, где сельские жители-христиане столкнулись с этническими азербайджанцами-мусульманами после того, как владелец магазина, этнический азербайджанец, отказался продавать алкоголь местным жителям-христианам в кредит.

«Участники говорили о насилии как на этнической, так и на религиозной почве», — говорится в докладе.

Госдеп также опирается на информацию Фонда развития медиа, который сообщил о 117 случаях религиозно нетерпимых заявлений в местных СМИ, в том числе со стороны «политиков, священнослужителей и представителей СМИ». В 2020 году было выявлено всего 30 таких случаев. Общественная организация связала рост подобных заявлений с созданием телеканала «Альт-Инфо».

Предполагаемая массовая слежка за религиозными группами

В Госдепартаменте коснулись также и просочившихся в сентябре 2021 года из Службы госбезопасности файлов, в которых содержалась информация о священнослужителях, полученная предположительно в результате слежки.

В то время как правительство отрицало подлинность документов, «некоторые религиозные деятели, журналисты и другие лица утверждали, что слежка оказала негативное влияние на свободу вероисповедания, поскольку она оправдывала их подозрения в том, что Служба государственной безопасности контролирует деятельность религиозных групп», говорится в докладе.

Гомофобный погром 5 июля

В докладе говорится, что в числе 3 000 ультраправых активистов, напавших на журналистов во время гомофобного нападения 5 июля, погрома офиса НПО «Тбилиси Прайд» и нападения на офисы НПО, защищавших их права, были также и представители православных священнослужителей.

Согласно документу, некоторые священнослужители обвинили Государственное агентство по делам религий Грузии в оказании давления на Управление мусульман Грузии и Тбилисскую синагогу с целью выступить с заявлениями против «Марша Достоинства», запланированного на 5 июля организацией «Тбилиси Прайд». На фоне насилия марш был отменен.

«Особые привилегии» ГПЦ, опасения религиозных меньшинств

В докладе отмечается, что законодательство и политика по-прежнему предоставляют Грузинской Православной Церкви «особые привилегии», и подчеркивается, что комендантский час из-за Ковид-19, в отличие от других, не затрагивал православные праздники.

В документе также говорится, что Парламент не отменял налоговые и имущественные льготы, предоставленные ГПЦ, и не предоставлял аналогичные льготы другим религиозным группам, несмотря на то, что в 2018 году Конституционный суд поручил правительству внести изменения в законодательство до конца года.

Согласно докладу, в 2021 году правительство одобрило вопрос о регистрации христианской организации Свидетелей Иеговы в Грузии в качестве юридического лица, но отклонило шесть заявлений, поданных другими христианскими группами.

В Госдепартаменте отметили, что мусульманская община Грузии продолжает выражать озабоченность в связи с «отсутствием прозрачности» в решениях о строительстве мечетей.

В докладе говорится, что в апреле 2021 года Кутаисский апелляционный суд оставил в силе решение Батумского городского суда от 2019 года, который постановил, что Мэрия Батуми дискриминировала мусульманскую общину, отказав в разрешении на строительство мечети.

Оккупированные Россией регионы

Государственный департамент заявил, что Русская Православная Церковь, которая признает юрисдикцию ГПЦ над оккупированной Абхазией и Цхинвальским регионом, тайно поддержала «автокефальные амбиции сепаратистских церквей».

Представители Грузинской Патриархии также заявили, что власти Цхинвальского региона оказывают давление на православные церкви с целью их присоединения к Русской церкви.

Власти оккупированного Цхинвальского региона объявили религиозные службы Грузинской Церкви незаконными, но разрешили их проведение, говорится в докладе, который также добавляет, что абхазские лидеры запретили представителям Грузинской Православной Церкви въезд в регион.

Со ссылкой на данные Госагентства по делам религий, Госдепартаент заявляет, что в Цхинвальском регионе всего пять священнослужителей и функционирует одна церковь от Грузинской православной церкви.

Со ссылкой на доклад Института изучения демократии, Государственный департамент заявляет, что грузинские прихожане в Абхазии подверглись дискриминации из-за закрытия пункта пересечения на реке Ингури, не имея возможности выехать в остальную часть Грузии, чтобы отпраздновать Рождество или Пасху.

