Госминистр по вопросам примирения представила годовой отчет по оккупированным регионам

Государственный министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Теа Ахвледиани 30 декабря представила годовой отчет о деятельности Аппарата министра в 2020 году.

Министр подчеркнула, что ситуация с правами человека в оккупированной Абхазии и Цхинвальском регионе и тяжелое социально-экономическое положение местного населения ухудшились во время пандемии. Ахвледиани также говорила о дискриминации этнических грузин и «беспрецедентных» ограничениях свободного передвижения в двух регионах, что привело к изоляции населения и создало гуманитарный кризис, в частности, в Ахалгорском районе.

Ахвледиани также затронула продолжающийся процесс «бордеризации» и задержания вдоль разделительных линий, отметив, что граждане Грузии Ираклий Бебуа, Заза Гахеладзе и Геннадий Бестаев остаются под стражей на оккупированных территориях. Министр также добавила, что шаги, предпринятые Россией в направлении аннексии обоих регионов, препятствуют процессу примирения и усилиям по развитию отношений с населением, проживающим вдоль разделительных линий.

Мирные и гуманитарные инициативы

Говоря о реализованных в 2020 году гуманитарных мерах и мерах по укреплению мира и доверия, министр акцентировала внимание на новом механизме — «Фонд мира для лучшего будущего», в рамках которого были профинансированы 14 бизнес-проектов, направленных на развитие торгово-экономических отношений между населением, разделенным в результате конфликта.

Министр Теа Ахвледиани сообщила, что в рамках координационного механизма с нейтральным статусом международные партнеры предоставили Абхазии помощь в размере 4 млн лари. По ее словам, международные партнеры с согласия Тбилиси запустили 36 новых проектов по укреплению доверия.

Государственный министр в очередной раз подчеркнула готовность расширять неформальный диалог и сотрудничество с абхазской и осетинской обществами на основе «общих интересов» и решать различные гуманитарные вопросы и вопросы прав человека с деполитизированным подходом. Говоря об успешных примерах такого неформального общения с абхазами, Ахвледиани сказала, что это обеспечило возможность для организованного перевода сотен школьников и студентов для продолжения учебы на территории остальной части Грузии.

Согласно отчету, в 2020 году количество студентов из оккупированных регионов, получивших высшее образование в Грузии, увеличилось втрое до 400 человек.

В отчете министра также обсуждаются проекты, направленные на улучшение условий жизни людей, проживающих вдоль оккупационной линии, в том числе через инфраструктурные, коммунальные и образовательные проекты, а также проекты социальных кампаний, нацеленных на социально уязвимые группы, проживающие в 116 пострадавших от конфликта селах на контролируемой Тбилиси территории.

Медицинская помощь

Министр также рассказала о помощи, оказанной жителям обоих оккупированных регионов в связи с пандемией Ковид-19, включая подготовку информации о пандемии на абхазском и осетинском языках, обмен медицинским опытом посредством онлайн-консультаций и визитов экспертов ВОЗ в Абхазию, передачу медицинского оборудования властями Грузии и международными партнерами, перевозку пациентов на лечение в остальную Грузию.

На сегодняшний день Тбилиси принял 250 пациентов с Ковид-инфекцией из Абхазии, — заявила министр, добавив, что подобная помощь была невозможна для Цхинвальского региона из-за «деструктивного подхода оккупационного режима».

Жители оккупированных регионов пользуются бесплатной медицинской помощью на остальной территории Грузии. Согласно отчету, в этом году этой программой воспользовались до 900 пациентов из обоих регионов.

