Теа Ахвледиани рассказывает о «неформальном» диалоге с абхазами и осетинами

Исполняющая обязанности государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства Теа Ахвледиани предстала перед депутатами Парламента в рамках комитетских слушаний 22 декабря и среди прочего, говорила также о диалоге с Сухуми и Цхинвали.

«Мы готовы расширять платформу неформального диалога и сотрудничества на основе общих интересов с абхазской и осетинской общественностями», — сказала Ахвледиани.

По ее словам, это должно быть сделано «с деполитизированными подходами и ради благополучия населения, для обсуждения различных гуманитарных проблем и вопросов прав человека».

Отметив, что стороны практически никогда не прерывали диалог, в том числе во время пандемии Ковид-19, и.о. министра заявила, что «мы накопили позитивный опыт сотрудничества посредством такого диалога в ряде сфер и по конкретным вопросам».

Он выразила надежду, что этот процесс продолжится, все неофициальные каналы связи будут усилены и будут эффективно использоваться для решения вопросов, представляющих общий интерес.

«Наши усилия будут направлены на дальнейшую диверсификацию этих каналов с тем, чтобы по мере возможности вовлечь все круги общества в формат диалога», — добавила Ахвледиани.

Ответ Сухуми

В ответ на заявления Ахвледиани «Министерство иностранных дел» оккупированной Абхазии заявило 23 декабря, что слова и.о. министра подтверждают, что подход Тбилиси к Абхазии «не изменился».

Согласно тому же заявлению, Тбилиси воспринимает, как «тему», «де-факто режим», «оккупированную территорию» и т. д., что, по видению государственного министра, оставляет возможности только для неформального диалога. «Республика Абхазия не намерена вести подобного рода диалог с Грузией», — говорится в заявлении.

По заявлению «МИД» региона, переговоры между Грузией и Абхазией будут возможны только в том случае, если «если Тбилиси радикально пересмотрит свой курс в отношении Республики Абхазия», согласится с документом о неприменении силы между Абхазией и Грузией в рамках Женевских международных дискуссий и откажется от политики, направленной на международную изоляцию Абхазии.

За несколько дней до заявления Ахвледиани власти оккупированной Абхазии в очередной раз подчеркнули За несколько дней до заявления Ахвледиани власти оккупированной Абхазии в очередной раз подчеркнули важность диалога с Тбилиси. Однако абхазские оппозиционные политики выступают против тех пунктов «Концепции внешней политики» региона, которые касаются диалога и нормализации отношений с Тбилиси.

