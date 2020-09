Президент Грузии просит международное сообщество отреагировать на кризис в Цхинвали

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 1 сентября обратилась к международным организациям с письмом, в котором призвала их использовать «все доступные средства» для предотвращения эскалации ситуации на оккупированных территориях.

Адресатами Адресатами послания президента являются — генеральный секретарь ООН Антонио Гутьеррес, верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Шарль Мишель.

Президент Зурабишвили в контексте кризиса в Цхинвали упомянула смерть Инала Джабиева, которого «предположительно пытали до смерти в изоляторе цхинвальского режима».

По заявлению президента, социально-гуманитарная ситуация на оккупированных территориях «постоянно и стремительно ухудшается». Она также засотрила внимание на частые случаи «похищения граждан», «незаконного лишения свободы» и «смерти людей в тюрьмах при неизвестных обстоятельствах».

Президент Грузии также обратила внимание международного сообщества на «фатальные» последствия, наступившие в результате закрытия т.н. пунктов пересечения, соединяющих оккупированный Цхинвальский регион с остальной Грузией. Она также отметила, что последствия оказались особенно острыми на фоне пандемии Ковид-19.

Инал Джабиев, житель оккупированного Цхинвали, задержанный за попытку убийства «министра внутренних дел» Игоря Наниева, 28 августа был подвергнут пыткам до смерти в Цхинвальском следственном изоляторе. За смертью Джабиева последовала волна протестов в оккупированном Цхинвали. В результате «президент» оккупированного региона Анатолий Бибилов отправил в отставку все «правительство».

Протесты в оккупированном регионе продолжались до 31 августа. Вышедшие на улицы Цхинвали жители требовали отставки Бибилова и «генерального прокурора».

