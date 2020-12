Европейский инвестиционный банк предоставит Грузии кредит в размере 100 млн евро

По сообщению Представительства ЕС в Грузии от 22 декабря, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставит Грузии кредит в размере 100 миллионов евро для финансирования модернизации и улучшения базовой медицинской инфраструктуры, обучения нового медицинского персонала и покупки необходимого медицинского оборудования для системы здравоохранения Грузии во время пандемии Ковид-19.

Согласно тому же сообщению, кредит, гарантом которого выступил ЕС, позволит модернизировать семь основных больниц в Грузии, включая учреждения, преобразованные в больницы, принимающие пациентов, инфицированных Ковид-19.

Благодаря финансированию, предоставленному Европейским инвестиционным банком, будет закуплено современное медицинское оборудование и вакцины, а также будет создана эффективная цепь комплексных диагностических и лечебных услуг для пациентов, инфицированных Ковид-19.

Посол ЕС в Грузии Карл Харцель заявил, что эта сумма добавится к 1,5 млрд лари помощи, которую ЕС и «европейская команда» уже мобилизовали для помощи Грузии в этом году.

Подробно о Ковид-19 в Грузии читайте по этой ссылке.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)