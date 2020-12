Служба статистики: ПИИ в Грузию в третьем квартале 2020 г. составили 302,6 млн долларов США

Согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 9 декабря, объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Грузию в третьем квартале 2020 года составил 302,6 млн долларов США, что на 23,6% меньше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

По сообщению Службы статистики, снижение общего показателя произошло из-за снижения прямых иностранных инвестиций в категории гостиниц и ресторанов, транспорта и недвижимости.

Однако по сравнению со вторым кварталом этого года прямые иностранные инвестиции увеличились на 25,2% в третьем квартале 2020 года.

В третьем квартале 2020 года Грузия привлекла наибольший объем прямых иностранных инвестиций — 117,7 млн долларов США — из Соединенного Королевства. Далее следуют Нидерланды с 79,3 млн долларов и США — 24,2 млн долларов США.

Другими крупными странами-инвесторами являются: Япония — 15,6 млн долларов США; Панама — 14,6 млн долларов США; Объединенные Арабские Эмираты — 9,7 млн долларов США; Люксембург — 8,3 млн долларов США; Турция — 7,8 млн долларов США; Чехия — 5,6 млн долларов США; Россия — 5,3 млн долларов США.

Что касается секторов, в третьем квартале 2020 года наибольшую долю прямых иностранных инвестиций — 128,3 млн долларов США — получил финансовый сектор; Затем идет энергетика — 37,1 млн долларов США; Перерабатывающая промышленность — 36,6 млн долларов США; Горнодобывающая промышленность — 31 млн долларов США; Недвижимость — 20,6 млн долларов США; Связь — 14,9 млн долларов США; Гостиницы и рестораны — 7,9 млн долларов США; Здравоохранение и социальная помощь — 2,7 млн долларов США; Сельское хозяйство и рыболовство — 1,6 млн долларов США; Остальные сферы — 21,8 млн долларов США.

