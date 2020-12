Аслан Бжания завершил визит в Москву

Лидер оккупированной Абхазии Аслан Бжания во время визита в Москву 11-18 декабря встретился с представителями властей России, чтобы обсудить реализацию программы «Единого социально-экономическое пространства», согласованной на встрече с Владимиром Путиным в Сочи 12 ноября.

Как сообщает пресс-служба Бжания, 17 декабря абхазский лидер встретился с министром финансов России Антоном Силуановым и главой Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым. Силуанов и Бжания обсудили социально-экономическое сотрудничество, а Егоров проинформировал абхазского лидера об опыте России в использовании «ведущих цифровых технологий» в налоговом администрировании. Стороны также обсудили возможности использования российских налоговых технологий в Абхазии.

Днем ранее Бжания встретился с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым. Среди других вопросов сельского хозяйства стороны обсудили возможность создания в Абхазии завода по переработке сельхозпродукции.

15 декабря Бжания встретился с первым заместителем руководителя Администрации президента РФ Сергеем Кириенко и министром транспорта России Виталием Савельевым.

Как сообщает пресс-служба абхазского лидера, на встрече с Кириенко стороны обсудили «круг вопросов абхазо-российского сотрудничества», а Бжания и Салиев обсудили восстановление сухумского аэропорта, закрытого после войны 1992-1993 годов, и «полную реконструкцию» старого автомобильного моста через реку Псоу.

14 декабря Аслан Бжания встретился с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко и заместителем руководителя Администрации президента России Дмитрием Козаком.

На встрече с Мурашко Бжания рассказал о сотрудничестве в сфере здравоохранения. Стороны также оценили помощь Москвы в борьбе с пандемией Ковид-19 и обсудили возможность вакцинации населения Абхазии российской вакциной «Спутник-5».

Во время встречи с Дмитрием Козаком абхазский лидер рассказал об ухудшении ситуации с энергетической безопасностью в регионе, а также коснулся реализации проектов инвестиционной программы 2020-2022 годов.

Власти Грузии осудили «Программу единого пространства», согласованную между Москвой и Сухуми, назвав ее еще одним незаконным шагом к фактической аннексии оккупированной Абхазии.

