27 лет со дня падения Сухуми

В 27-ю годовщину падения Сухуми правительство Грузии, лидеры оппозиционных партий и рядовые граждане посетили Мемориал погибшим в боях за территориальную целостность Грузии на площади Героев в Тбилиси и почтили память погибших героев.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не появилась на площади Героев, она опубликовала письменное заявление, в котором подчеркнула, что «в войне между братьями нет победителя».

«Как абхазы, так и все другие граждане Грузии должны понять, что только вместе и едиными усилиями сможем залечить раны прошлого и заложить основу для светлого будущего для наших будущих поколений», — добавила она.

Прибывший на площадь Героев премьер-министр Грузии Георгий Гахария сказал: «сегодняшний день – это день тяжелейшей большой боли. Все мы хорошо понимаем, что это самая тяжелая трагедия для грузин и абхазов». Глава правительства также добавил, что «в этой войне нет победителя».

«Сегодня 20 процентов территории Грузии оккупированы, и соответственно, мы должны работать ежедневно для того, чтобы для наших детей, мы вместе с абхазами, мы, грузины, все вместе жили в экономически сильном, справедливом, европейском, образованном государстве. Это наш долг перед нашими детьми, и я уверен, что мы сделаем это», — сказал Георгий Гахария.

Государственный министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Теа Ахвледиани отметила, что «все мы помним, как пустел Сухуми от грузин. Они покидали свой родной город, что сопровождалось множеством слез и трагических историй».

По словам государственного министра, «усилия, которые будут активизироваться» и которые направлены «на примирение расколотых войной обществ», а также на «объединение страны» и создание «достойных условий жизни» для ее граждан, «дадут результаты».

Тбилиси направил свои войска в Автономную Республику Абхазия в 1992 году для охраны абхазского участка российско-грузинской железной дороги. По условиям Соглашения о прекращении огня от 27 июля, правительственные войска были вынуждены покинуть регион в сентябре 1993 года. Но абхазские силы и боевики из России нарушили соглашение и 16 сентября атаковали столицу региона Сухуми при поддержке войск российской регулярной армии. После нескольких дней уличных боев Сухуми пал 27 сентября. 27 сентября в Грузии ассоциируется с потерей контроля над Абхазией и этнической чисткой грузин. По сообщениям, в ходе вооруженного конфликта в регионе погибло более 12 000 человек, а 300 000, в основном, этнические грузины, стали беженцами и вынужденными переселенцами.

