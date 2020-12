МВФ выделил Грузии 113,9 млн долларов США на борьбу с пандемией

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) 16 декабря завершил седьмой обзор Программы экономической реформы Грузии. Эта программа поддерживается с 4-летним финансированием со стороны МВФ в рамках «Механизма расширенного финансирования».

После завершения обзора для Грузии становятся доступными около 113,9 млн долларов США, что поможет «снизить шоковые убытки, причиненные Грузии шоком от Ковид-19».

Заместитель управляющего директора МВФ и председатель заседания Тао Чжэн заявил, что Национальный банк Грузии надлежащим образом поддерживал умеренно жесткую денежно-кредитную позицию для сдерживания инфляционных ожиданий, а также обеспечивал гибкость обменного курса.

«Для предотвращения неисправной работы рынка и приближения к 3%-й цели инфляции может быть необходимым сохранение жесткой денежно-кредитной политики и валютных интервенций», — сказал Чжэн, добавив, что дисциплина макроэкономической политики и поддержка доноров сохранят валютные резервы «на адекватном уровне».

С 13 марта 2020 года по сей день Национальный банк Грузии продал в общей сложности 843 222 000 долларов США на 25 аукционах.

МВФ заявил, что фискальная реакция Грузии на пандемию помогла смягчить экономические и социальные последствия, а бюджет на 2021 год продолжит поддерживать восстановление экономики.

МВФ также подчеркнул, что структурные реформы, в том числе в судебной системе, улучшат бизнес-среду и будут способствовать росту, где частный сектор будет ведущим.

«После этого перечисления общая сумма перечислений Грузии составит SDR406 миллионов (примерно 585,4 млн долларов США)», — заявляет МВФ.

