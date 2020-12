Суд избрал меру пресечения брату злоумышленника, захватившего заложников в «Банке Грузии» в Зугдиди

Зугдидский районный суд 14 декабря в качестве меры пресечения избрал предварительное заключение для Бидзины Эсебуа, брата Бадри Эсебуа, захватившего некоторое время назад заложников в филиале «Банка Грузии» в Зугдиди, Западная Грузия. Бидзина Эсебуа был задержан 12 декабря по обвинению в противоправном приобретении-хранении-ношении огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

По сообщению МВД, при обыске его автомобиля правоохранители изъяли 2 ручные гранаты, патроны к автоматическому огнестрельному оружию, спальник, продукты питания и одежду.

По данным ведомства, за задержанным велась слежка, так как «существовало предположение», что он контактировал с братом, находящимся в розыске, и что собирался передать ему различные предметы.

Дело расследуется по статье 236 Уголовного кодекса, которая касается незаконного приобретения, хранения и ношения боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств и предусматривает максимальное наказание от 4 до 7 лет лишения свободы.

По словам адвоката задержанного, Эсебуа не признает себя виновным и утверждает, что гранаты и боеприпасы в его автомобиль подбросила полиция. Отец задержанного заявил представителям СМИ, что у его сына не было огнестрельного оружия и гранаты. По его словам, задержанный не имел контактов с скрывающимся братом.

Предварительное судебное слушание по делу состоится 20 января. Защита планирует обжаловать сегодняшнее решение суда в вышестоящей инстанции.

Бадри Эсебуа, вооруженный автоматическим оружием и гранатой, 21 октября Бадри Эсебуа, вооруженный автоматическим оружием и гранатой, 21 октября ворвался в Зугдидское отделение «Банка Грузии», где он взял в заложники 43 человека, 19 из которых находились у него в плену в течение около восьми часов. В обмен на их освобождение он потребовал 500 000 долларов США и безопасный коридор. После нескольких часов переговоров и удовлетворения требований Эсебуа освободил всех заложников и скрылся с деньгами. Полиция разыскивает его до сих пор. Дело против Эсебуа расследуется по статьям 236, 323 и 329 Уголовного кодекса, которые касаются террористического акта, захвата заложника в террористических целях и незаконного приобретение, хранение и ношения огнестрельного оружия.

