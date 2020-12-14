Суд избрал меру пресечения брату злоумышленника, захватившего заложников в «Банке Грузии» в Зугдиди
Зугдидский районный суд 14 декабря в качестве меры пресечения избрал предварительное заключение для Бидзины Эсебуа, брата Бадри Эсебуа, захватившего некоторое время назад заложников в филиале «Банка Грузии» в Зугдиди, Западная Грузия. Бидзина Эсебуа был задержан 12 декабря по обвинению в противоправном приобретении-хранении-ношении огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
По сообщению МВД, при обыске его автомобиля правоохранители изъяли 2 ручные гранаты, патроны к автоматическому огнестрельному оружию, спальник, продукты питания и одежду.
По данным ведомства, за задержанным велась слежка, так как «существовало предположение», что он контактировал с братом, находящимся в розыске, и что собирался передать ему различные предметы.
Дело расследуется по статье 236 Уголовного кодекса, которая касается незаконного приобретения, хранения и ношения боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств и предусматривает максимальное наказание от 4 до 7 лет лишения свободы.
По словам адвоката задержанного, Эсебуа не признает себя виновным и утверждает, что гранаты и боеприпасы в его автомобиль подбросила полиция. Отец задержанного заявил представителям СМИ, что у его сына не было огнестрельного оружия и гранаты. По его словам, задержанный не имел контактов с скрывающимся братом.
Предварительное судебное слушание по делу состоится 20 января. Защита планирует обжаловать сегодняшнее решение суда в вышестоящей инстанции.
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