Фото: geostat.ge
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Внешняя торговля Грузии в январе-ноябре 2020 года

14/12/2020 - 13:05
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Согласно экспресс-данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 14 декабря, в январе-ноябре 2020 года внешнеторговый оборот Грузии снизился на 14,6% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и составил 10,2 млрд долларов США.

В январе-ноябре 2020 года экспорт упал на 11,3% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года до 3,01 млрд долларов США. Импорт упал на 15,9% до 7,18 млрд долларов США, а отрицательный торговый баланс составил 4,16 млрд долларов США, что составляет 40,9% от внешнеторгового оборота за январь-ноябрь 2020 года.

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14/12/2020 - 13:05
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