Посольство США и Делегация ЕС в Грузии выступили с совместным заявлением

Посольство США и Делегация ЕС в Грузии 11 декабря выступили с совместным заявлением, в котором призывают «все (политические) стороны досконально рассмотреть возможности достижения соглашения, которое позволит Парламенту выполнять свою полноценную и жизненно важную роль».

«Мы сожалеем, что не удалось достичь широкого согласия до первого собрания новоизбранного Парламента, несмотря на усилия лидеров партий», — заявили они.

Говоря о продолжающихся переговорах между оппозицией и правящей партией, посольство США и делегация ЕС подчеркнули, что «несмотря на то, что важные вопросы остаются нерешенными, стороны уже достигли соглашения по широким избирательным реформам, которые существенно улучшат будущие выборы в Грузии».

Дипломатические миссии надеются, что «стороны смогут согласовать резко отличающиеся позиции». «По просьбе партий и при наличии подлинного политического желания для достижения соглашения мы готовы продолжать поддерживать эти усилия», — добавили они.

Пятый раунд переговоров между оппозицией и правящей командой должен был пройти вчера, 10 декабря, но был отложен после брифинга исполнительного секретаря Грузинской мечты Ираклия Кобахидзе, проведенного 9 декабря. Заявления Кобахидзе были расценены оппозицией как угроза и шантаж.

Исполнительный секретарь Грузинской мечты заявил, что в новом Парламенте Грузинская мечта представит законопроект, «на основании которого будет отменена избирательная регистрация политической партии, лидер которой не соответствует конституционному избирательному цензу». Он имел в виду Единое национальное движение и его лидера, бывшего президента Михаила Саакашвили. Кобахидзе также отметил, что партии, которые не войдут в Парламент, не получат государственного финансирования и других льгот.

На первом заседании Парламента 10-го созыва, которое открылось сегодня на фоне бойкота оппозиции, присутствуют только депутаты Грузинской мечты. Параллельно часть оппозиционных партий сегодня подписала сегодня совместный меморандум об отказе от парламентских мандатов и аннулировании своих парламентских списков.

