«Международная прозрачность – Грузия» говорит о захвате государства в Грузии

«У нас появляется все больше доказательств того, что в стране существует монополия на принятие решений и что эта монополия находится в руках одного человека, которого часто упоминают «олигархом»», — говорится в опубликованном 11 декабря докладе НПО «Международная прозрачность – Грузия», согласно которому, признаки захвата государства в Грузии наблюдаются во всех трех ветвях власти.

Организация заявляет, что почти тотальный контроль Грузинской мечты над всеми ветвями и уровнями власти сам по себе является серьезным вызовом для демократического управления, и добавляет, что проблему обостряет тот факт, что правящая партия является «средством достижения личных целей для ее лидера».

Согласно докладу, «также наблюдается наличие групп, основанных на тайных сделках, целью которых является укрепление власти правящей партии во всех ветвях власти и, таким образом, получение различных личных выгод от захваченных таким образом государственных институций».

По заявлению организации, «особую обеспокоенность вызывает то обстоятельство, указанные группы контролируют как законодательную, так и судебную власть, из-за чего становится невозможным формирование исправной, демократической системы сдерживания и уравновешивания власти».

В докладе также говорится, что «захваченные государственные институции» используются в избирательных целях для фабрикации уголовных дел, масштабного подкупа избирателя, преследования политических оппонентов, установления контроля над бизнесом и преследования бизнесменов, которые не согласны с правилами игры, а также для притеснения критически настроенных СМИ и обеспечения безнаказанности высокодолжностных лиц.

Для иллюстрации того, что правоохранительные органы и судебная система используются в политических целях, «Международная прозрачность» называет ряд судебных дел, в том числе, т.н. «дело картографов», дело «TBC банка», дело «Омега группы», а также дела против директора телекомпании «Мтавари архи» Ники Гварамия и отца учредителя телекомпании «Пирвели» Автандила Церетели.

«Международная прозрачность – Грузия» заявляет, что «существовали ожидания, что в результате парламентских выборов 2020 года стало бы возможным формирование Парламента, укомплектованного сильной оппозицией. Вместо этого выборы 2020 года были наименее демократичными и свободными из всех выборов, проведенных после 2012 года».

«Независимо от того, как закончится политический кризис после выборов 2020 года, ясно одно — пока не будут демонтированы неформальные структуры власти и не будет задействована эффективная антикоррупционная политика, Грузия не сможет полностью реализовать свой потенциал для экономического или демократического развития», — говорится в докладе.

