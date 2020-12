МВД задержало гражданина Турции за незаконное приобретение, хранение и транзит наркотиков

По сообщению МВД Грузии от 10 декабря, сотрудники правоохранительных органов на территории таможенного пункта Карцахи задержали гражданина Турции по обвинению в незаконном приобретении-хранении наркотических средств и новых психоактивных веществ «в особо крупных размерах», незаконного ввоза на территорию Грузии и «международной транзитной перевозки».

По данным ведомства, из салона автомобиля задержанного правоохранители изъяли 500 граммов «героина» и 99 таблеток нового психотропного вещества «МДМА». Задержанный перевозил груз контрабандой из Турции в Узбекистан через Грузию.

Дело расследуется по статьям 260 и 262 Уголовного кодекса Грузии, которые касаются незаконного приобретения и хранения наркотиков и новых психоактивных веществ в крупных размерах, незаконный ввоза и транзита через Грузию. В случае подтверждения вины задержанному грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет или пожизненное заключение.

