Фото: скриншот из видео МВД
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МВД задержало гражданина Турции за незаконное приобретение, хранение и транзит наркотиков

10/12/2020 - 15:10
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По сообщению МВД Грузии от 10 декабря, сотрудники правоохранительных органов на территории таможенного пункта Карцахи задержали гражданина Турции по обвинению в незаконном приобретении-хранении наркотических средств и новых психоактивных веществ «в особо крупных размерах», незаконного ввоза на территорию Грузии и «международной транзитной перевозки».

По данным ведомства, из салона автомобиля задержанного правоохранители изъяли 500 граммов «героина» и 99 таблеток нового психотропного вещества «МДМА». Задержанный перевозил груз контрабандой из Турции в Узбекистан через Грузию.

Дело расследуется по статьям 260 и 262 Уголовного кодекса Грузии, которые касаются незаконного приобретения и хранения наркотиков и новых психоактивных веществ в крупных размерах, незаконный ввоза и транзита через Грузию. В случае подтверждения вины задержанному грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет или пожизненное заключение.

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10/12/2020 - 15:10
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