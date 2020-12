Группа друзей ОБСЕ о закрытии пунктов пересечения оккупированной Абхазии и Цхинвали

На 27-м Министериале ОБСЕ Группа друзей Грузии выступила с заявлением в поддержку Грузии, в котором выразила обеспокоенность продолжающейся «бордеризацией» в оккупированных регионах Грузии, а также длительным закрытием пунктов пересечения в Абхазии и Цхинвали, в результате чего люди лишились возможности получения «быстрой и адекватной медицинской помощи».

Группа, в которую входят Болгария, Канада, Чешская Республика, Эстония, Финляндия, Ирландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Румыния, Швеция, Украина, Великобритания и США, заявила, что этнические грузины на оккупированных территориях ограничиваются в свободе передвижения, праве на жизнь и собственность.

Группа друзей призвала Россию «устранить любые препятствия», которые мешают исполнению правосудия в отношении виновных в смерти Ираклия Кварацхелия, Арчила Татунашвили, Гиги Отхозория и Давида Башарули.

Группа также осудила утверждение программы по созданию общего социально-экономического пространства между оккупированной Абхазией и Россией, назвав это «еще одним шагом к фактической аннексии (оккупированных) регионов Абхазии и Южной Осетии».

Группа в очередной раз подтвердила свою «глубокую озабоченность по поводу активизации российских военных учений и усиления милитаризации в регионах Абхазии и Южной Осетии».

Подтвердив свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии «в рамках признанных на международном уровне ее границ» и осудив оккупацию Россией территорий Грузии, Группа друзей подчеркнула необходимость мирного урегулирования конфликта.

Группа призвала Российскую Федерацию незамедлительно выполнить свои обязательства по Соглашению о прекращении огня, достигнутое при посредничестве ЕС от 12 августа 2008 года, и вывести свои силы на доконфликтные позиции, а также отозвать признание регионов Грузии Абхазии и Южной Осетии в качестве независимых государств.

«Мы поддерживаем участие ОБСЕ в мирном урегулировании конфликта в Грузии. Мы сожалеем о закрытии Миссии ОБСЕ в Грузии в 2009 году и призываем государства-участники ОБСЕ принять решение о восстановлении многоплановой миссии ОБСЕ в Грузии, которая сможет осуществлять мониторинг и беспрепятственную работу вдоль административной пограничной линии», — говорится в заявлении группы.

