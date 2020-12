Залкалиани на министерской встрече ОБСЕ: «Деструктивные и агрессивные действия России вызывают тревогу»

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани 3 декабря выступил на 27-м заседании Совета министров ОБСЕ. Встреча была запланирована в Албании, но из-за ограничений, связанных с Ковид-19, она прошла в видеоформате.

В своем выступлении Залкалиани сказал, что «вызывает тревогу то, что одно из государств-членов ОБСЕ — Российская Федерация — продолжает осуществлять деструктивные и агрессивные действия в Грузии и Украине», нарушая территориальную целостность этих стран и Соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года.

«Со временем вызовы безопасности, с гуманитарной точки зрения и прав человека, связанные с оккупацией, нарастают, а жители оккупированных территорий, фактически, становятся заложниками этой незаконной политики», — заявил министр иностранных дел Грузии.

По словам Залкалиани, зверские убийства этнических грузин в этих регионах, а также незаконные задержания стали обычным явлением. Кроме того, вдоль линии оккупации продолжается возведение колючих заграждений, что негативно сказывается на положении местного населения.

Отметив, что Россия еще больше усилила свое военное присутствие в оккупированной Абхазии и Цхинвальском регионе, Залкалиани выразил обеспокоенность по поводу проведения Москвой военных учений «Кавказ-2020» на оккупированных территориях.

«Принятие несколько дней назад между Россией и оккупированным регионом Абхазия программы по формированию т.н. единого социально-экономического пространства еще раз демонстрирует попытки России по полной интеграции неотъемлемых регионов Грузии в свои военную, политическую, экономическую и социальную системы», — сказал министр.

«Особенно беспокоит то, что механизмы международной безопасности и правозащитники, включая единственную международную миссию на местах — Миссию наблюдателей ЕС — не имеют права на посещение оккупированных Россией территорий», — сказал Залкалиани и приветствовал работу МНЕС на месте на фоне «провокаций» со стороны России.

В своем выступлении министр акцентировал внимание на активированной со стороны Российской Федерации гибридной войне, а также широкомасштабной кампании дезинформации и пропаганды, увеличивающемся количестве кибератак на правительство Грузии, судебную систему, СМИ и частный сектор страны. Была подчеркнута целенаправленная кампания дезинформации со стороны России против важнейшего института в борьбе против Ковид-19 – Исследовательского центра общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара.

Залкалиани отметил, что правительство Грузии оказывает гуманитарную помощь Абхазии для облегчения тяжелых условий жизни местного населения во время пандемии. По его словам, Тбилиси не имеет доступа в Цхинвальский регион, так как он остается «полностью изолированным» от остальной Грузии.

