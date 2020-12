Грузия в заявлениях Совета министров ОБСЕ

Министры иностранных дел и высокопоставленные дипломаты стран-участниц ОБСЕ на 27-м заседании наряду с другими вопросами обсудили также и вопрос Грузии. Встречу планировалось провести в Албании, но из-за ограничений, связанных с Ковид-19, заседание прошло в видеоформате.

Ниже приведены выдержки из их заявлений, касающихся Грузии:

Эдди Рама — Действующий председатель ОБСЕ и премьер-министр Республики Албания: «Наше председательство стремилось уделять приоритетное внимание людям, пострадавшим от конфликта в Грузии. Было определенное сотрудничество и прагматизм по вопросам общественного здравоохранения. ОБСЕ фактически удалось наладить регулярные контакты со всеми заинтересованными сторонами. Однако в то же время мы увидели возникновение дополнительных препятствий в рамках т.н. «бордеризации», а также увидели ограничения свободы передвижения на разделительных линиях для местного населения. Эти ограничения еще больше усугубляют социально-экономическое положение и ложатся дополнительным бременем на тех людей, кто нуждается в медицинской помощи. Текущий диалог в рамках Женевских международных дискуссий был отложен, но мы приветствуем готовность всех участников провести эти переговоры на следующей неделе после почти годичного перерыва».

Жосеп Боррель — верховный представитель ЕС/вице-президент: «Мы по-прежнему считаем, что затяжные конфликты в нашем регионе могут быть разрешены только в том случае, если страны-участницы согласятся разрешить их в соответствии с принципами ОБСЕ. Это касается Нагорного Карабаха, а также Грузии, в рамках Женевских международных дискуссий, и Молдовы».

Гиги Церетели — президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ: «В организации, где все участники подотчетны другим, это полностью легитимно и необходимо решать вопросы, которые, как мы видим, не соответствуют ОБСЕ и другим международным стандартам. Мы, как Парламентская ассамблея ОБСЕ, часто поднимаем такие вопросы, как нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины и Грузии, права меньшинств, регресс демократии или нарушения прав человека».

Туула Юриолия — исполняющая обязанности генерального секретаря ОБСЕ: «Процессы, в которых участвует ОБСЕ, остаются в основном активными в виртуальном режиме, при поддержке Секретариата. Хотя для всех из них было невозможно провести официальные встречи, продолжалась работа в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины, а также в формате Женевских международных дискуссий и по урегулированию приднестровского конфликта».

Домоник Рааб — министр иностранных дел Соединенного Королевства: «В регионе ОБСЕ мы наблюдаем продолжающиеся конфликты, грубые нарушения Хельсинкских принципов. Воздействие на региональную стабильность и пострадавшее население является абсолютно разрушительным… в Грузии — в оккупированной Южной Осетии и Абхазии мирных жителей задерживают произвольно».

Анн Линде, министр иностранных дел Швеции: «Это трагическое событие (эскалация в Нагорном Карабахе) должно быть напоминанием о том, почему затяжные конфликты в Грузии и Молдове требуют нашего постоянного внимания и политических обязательств».

Томаш Петричек, министр иностранных дел Чехии: «Что касается продолжающейся оккупации части Грузии, мы призываем Россию выполнить свои обязательства по Соглашению о прекращении огня от 2008 года».

Богдан Ауреску, министр иностранных дел Румынии: «Позвольте мне выразить решительную поддержку Румынией суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ».

Стивен Бигун — заместитель госсекретаря США: «Вооруженные силы Москвы также дислоцируются в Молдове и Грузии без разрешения страны пребывания. Использование Россией дезинформации и других гибридных методов является серьезным вызовом для наших стран, поскольку Москва стремится подорвать демократические принципы других стран».

Никос Христодулидис — министр иностранных дел Кипра: «Воспользуюсь этой возможностью, чтобы выразить свою поддержку усилиям ОБСЕ по поиску прочного решения затяжных конфликтов в Молдове и Грузии».

Йепе Кофоди, министр иностранных дел Дании: «Мы непоколебимо поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ».

Пека Хаависто, министр иностранных дел Финляндии: «Финляндия полностью поддерживает усилия ОБСЕ, которые направлены на урегулирование конфликтов в Грузии и Молдове».

Збигнев Рау — министр иностранных дел Польши: «Затяжные конфликты в Грузии и Молдове должны быть урегулированы в соответствии с принципами ОБСЕ».

Линас Лакявичюс — министр иностранных дел Литвы: «Задержания в оккупированных регионах Грузии, а также недавнее возобновление конфликта в Нагорном Карабахе подтверждают необходимость прочного урегулирования затянувшихся конфликтов».

Эдгарс Ринкевичс — министр иностранных дел Латвии: «Процесс бордеризации за административной границей Южной Осетии нарушает территориальную целостность Грузии и неприемлем».

Бисера Туркович — министр иностранных дел Боснии и Герцеговины: «Мы поддерживаем ОБСЕ, которая способствует мирному урегулированию конфликтов в Грузии и Нагорном Карабахе, где мирные процессы должны быть усилены для достижения больших результатов и большей пользы для народов».

Ине Мари Эриксен Сорейде — министр иностранных дел Норвегии: «В Грузия по-прежнему продолжается бордеризация оккупированных регионов, а конфликт в Нагорном Карабахе привел к большим потерям».

Представители Исландии и Хорватии также выразили поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, а главы делегаций из Болгарии, Греции и Черногории выразили озабоченность затяжными конфликтами в оккупированных регионах Грузии.

