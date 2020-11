На фоне бойкота оппозиции Грузинская мечта выиграла выборы мэра Кутаиси

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, во втором туре внеочередных выборов мэра муниципалитета Кутаиси победил кандидат Грузинской мечты Иосеб Хахалеишвили 92,02% (29 911 голосов).

Соперником Хахалеишвили должен был стать кандидат от ЕНД – Сила в единстве Григол Шушания, но он не стал продолжать избирательную кампанию и выбил из второго тура на фоне общего бойкота оппозиции. Согласно закону, данные Шушания все равно остались в бюллетенях для голосования, и по данным ЦИК, он получил 7,98% голосов (2 595 голосов).

Второй тур внеочередных выборов мэра Кутаиси был назначен после того, как 31 октября ни один из кандидатов не победил в первом туре выборов. Тогда Иосеб Хахалеишвили получил 45,7% (32 216 голосов), а Григол Шушания — 30,62% (21 593 голоса).

Необходимость проведения внеочередных выборов мэра Кутаисского муниципалитета возникла после того, как в начала апреля 2020 года мэр Кутаиси Георгий Чигвариа подал в отставку.

