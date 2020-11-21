Второй тур выборов, 21 ноября, 2020 г., Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge
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ЦИК Грузии: явка избирателей к 17:00 составила 20,74%

21/11/2020 - 19:06
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По сообщению Центральной избирательной комиссии Грузии, к 17:00 во втором туре мажоритарных выборов депутатов Парламента приняли участие 443 963 избирателя, что составляет 20,74% от числа избирателей, зарегистрированных ко второму туру.

По данным ЦИК, самая высокая явка избирателей составила 31,2% в одномандатном округе №30 муниципалитетов Хелвачаури, Кеда, Шуахеви и Хуло, а самая низкая — 16% в одномандатном округе №7 Надзаладевского района Тбилиси.

В первом туре парламентских выборов 31 октября к 17:00 явка избирателей составила 45,77%, а во втором туре парламентских выборов 2016 г. — 30,99%.

Избирательные участки по всей стране открылись ровно в 08:00. В 17 мажоритарных округах, где проходят вторые туры парламентских выборов, в общей сложности зарегистрировано 2 140 210 избирателей для участия в голосовании.

Подробно об избирательных процессах читайте по этой ссылке.

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21/11/2020 - 19:06
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