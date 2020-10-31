Парламентские выборы в Грузии, 31 октября, 2020 г., Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Новости

ЦИК: явка избирателей в 17:00 составила 45,77%

31/10/2020 - 19:28
8 Less than a minute

По сообщению Центральной избирательной комиссии Грузии, по состоянию на 17:00 в парламентских выборах, проходящих в Грузии, приняли участие 1 607 530 избирателей, что составляет 45,77% от общего количества избирателей.

По информации ЦИК, самая высокая активность в регионах — 57,3% — снова наблюдалась в регионе Рача-Лечхуми, а самая низкая — 41,9% — в Квемо Картли. Явка избирателей в столице составила 43,8%.

По состоянию на 17:00 на парламентских выборах 2016 года явка избирателей составила 42,05%.

Избирательные участки будут закрыты сегодня, ровно в 20:00, и начнется процесс голосования.

В Едином списке избирателей к парламентским выборам 2020 года зарегистрировано 3 526 023 избирателя, и более 3 600 избирательных участков открыты по всей Грузии (за исключением оккупированных территорий).

Подробнее об избирательных процессах читайте по этой ссылке.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)

Tags
31/10/2020 - 19:28
8 Less than a minute

მსგავსი/Related

Photo of Экзит-поллы четырех телеканалов показали существенно отличающиеся результаты

Экзит-поллы четырех телеканалов показали существенно отличающиеся результаты

31/10/2020 - 20:28
Photo of Выборы 2020 — Все новости: — ISFED: Мобилизация партийных активистов по-прежнему остается проблемой

Выборы 2020 — Все новости: — ISFED: Мобилизация партийных активистов по-прежнему остается проблемой

31/10/2020 - 19:00
Photo of Лидеры оппозиции проголосовали на парламентских выборах

Лидеры оппозиции проголосовали на парламентских выборах

31/10/2020 - 18:14
Photo of ISFED опубликовала шестой промежуточный доклад о предвыборном мониторинге

ISFED опубликовала шестой промежуточный доклад о предвыборном мониторинге

31/10/2020 - 16:56
Back to top button