ЦИК: явка избирателей в 17:00 составила 45,77%

По сообщению Центральной избирательной комиссии Грузии, по состоянию на 17:00 в парламентских выборах, проходящих в Грузии, приняли участие 1 607 530 избирателей, что составляет 45,77% от общего количества избирателей.

По информации ЦИК, самая высокая активность в регионах — 57,3% — снова наблюдалась в регионе Рача-Лечхуми, а самая низкая — 41,9% — в Квемо Картли. Явка избирателей в столице составила 43,8%.

По состоянию на 17:00 на парламентских выборах 2016 года явка избирателей составила 42,05%.

Избирательные участки будут закрыты сегодня, ровно в 20:00, и начнется процесс голосования.

В Едином списке избирателей к парламентским выборам 2020 года зарегистрировано 3 526 023 избирателя, и более 3 600 избирательных участков открыты по всей Грузии (за исключением оккупированных территорий).

Подробнее об избирательных процессах читайте по этой ссылке.

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