Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge
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ЦИК Грузии: Явка избирателей к 12:00 составила 8,29%

21/11/2020 - 12:30
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По сообщению Центральной избирательной комиссии Грузии, к 12:00 во втором туре мажоритарных выборов депутатов Парламента приняли участие 177 462 избирателя, что составляет 8,29% от числа избирателей, зарегистрированных ко второму туру.

По данным ЦИК, самая высокая явка избирателей — 11,4% зафиксирована в одномандатном округе №21 муниципалитетов Ткибули, Терджола, Зестафони и Багдати, а самая низкая — 6,2% в Сабурталинском мажоритарном округе №3 Тбилиси.

В первом туре выборов 31 октября явка избирателей к 12:00 составила 19,41%, а во втором туре парламентских выборов 2016 года к этому времени в выборах приняли участие 12,71% избирателей.

Избирательные участки по всей стране открылись ровно в 08:00. В 17 мажоритарных округах, где проходят вторые туры парламентских выборов, в общей сложности зарегистрировано 2 140 210 избирателей для участия в голосовании.

Подробно об избирательных процессах читайте по этой ссылке.

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21/11/2020 - 12:30
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