ЦИК Грузии: Явка избирателей к 10:00 составила 3.51%

По сообщению Центральной избирательной комиссии Грузии, к 10:00 во втором туре мажоритарных выборов депутатов Парламента приняли участие 75 037 избирателей, что составляет 3,51% от числа избирателей, зарегистрированных ко второму туру.

По данным ЦИК, самая высокая явка избирателей — 4,7% наблюдалась в одномандатном округе №21 муниципалитетов Ткибули, Терджола, Зестафони и Багдати, а самая низкая — 2,5% в Сабурталинском мажоритарном округе №3 Тбилиси.

31 октября в первом туре парламентских выборов к 10:00 явка избирателей составила 8,33%, а во втором туре парламентских выборов 2016 года — к этому времени явка составила 4,65%.

Избирательные участки по всей стране открылись ровно в 08:00. В 17 мажоритарных округах, где проходят вторые туры парламентских выборов, в общей сложности зарегистрировано 2 140 210 избирателей для участия в голосовании.

