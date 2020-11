Служба статистики Грузии: В 2019 году рост ВВП страны составил 5,0%

Согласно скорректированным данным, опубликованным Национальной службой статистики Грузии 16 ноября, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Грузии в 2019 году увеличился на 5,0%.

По информации Службы статистики Грузии, объем ВВП в 2019 году в текущих ценах составил 49,3 млрд лари.

В 2019 году реальный рост наблюдался в следующих секторах: оптовая и розничная торговля; Ремонт автомобилей и мотоциклов (8,3%), обеспечение средствами размещения и поставка питания (18,5%), искусство, развлечение и отдых (22,1%), информация и коммуникация (21,4%), транспорт и складирование (8,4%), деятельность, связанная с недвижимостью (4,1%).

Снижение наблюдалось в следующих секторах: финансовая и страховая деятельность (-7,5%), государственное управление и оборона; Обязательное социальное страхование (-1,6%), прочие услуги (-12,3%).

