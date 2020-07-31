Фото: geostat.ge
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В первой половине 2020 года ВВП сократился на 5,8%

31/07/2020 - 17:21
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По предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 31 июля, за первые 6 месяцев 2020 года валовой внутренний продукт страны сократился на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

По сообщению Службы статистики, экономика страны сократилась на 12,6% во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Снижение ВВП на 7,7% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года также наблюдалось в июне этого года.

По информации Службы статистики Грузии, в июне 2020 года, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, наблюдалась тенденция к снижению почти во всех секторах, кроме горнодобывающей промышленности, а также водоснабжения, канализации и управления отходами.

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