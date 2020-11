Наблюдатели Парламентской ассамблеи ОБСЕ комментируют акцию протеста в Тбилиси

Миссия наблюдателей Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Грузии 9 ноября выступила с заявлением, в котором призвала протестующих «воздерживаться от насилия», а власти Грузии — «уважать фундаментальные свободы на собрание и выражение мнений».

Глава краткосрочной миссии Парламентской ассамблеи ОБСЕ Элона Гжебреа Ходжа приветствовала осуществление протестующими своего права на свободу выражения мнения, но подчеркнула, что «акты насилия недопустимы».

Говоря об использовании водомётов против протестующих, Элона Гжебреа Ходжа сказала, что полиция должна проявлять сдержанность в реагировании на поведение протестующих и уважать их фундаментальные свободы.

Глава делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пиа Каума призвала все стороны к конструктивному диалогу для преодоления существующей поляризации. Она также призвала стороны учитывать все послания, полученные от международных партнеров.

«Я хочу выразить поддержку Центральной избирательной комиссии в проведении всеобъемлющего процесса по урегулированию предполагаемых нарушений на выборах», — сказала она.

Парламентская ассамблея ОБСЕ направила 28 краткосрочных наблюдателей на парламентские выборы в Грузии 31 октября. Наблюдателей возглавляли депутат парламента Албании и докладчик Комитета по экономическим вопросам, науке, технологиям и окружающей среде Парламентской ассамблеи ОБСЕ Элона Гжебреа Ходжа и финский депутат и специальный представитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ по вопросам взаимодействия с гражданским обществом Пиа Каума.

