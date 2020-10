Лидеры оппозиции проголосовали на парламентских выборах

Сегодня граждане Грузии избирают Парламент десятого созыва сроком на четыре года. После голосования лидеры оппозиции рассказали о своих дальнейших перспективах и важности выборов.

«Civil.ge» предлагает их оценки:

Элене Хоштария — депутат Парламента Грузии, единый кандидат от оппозиции в Вакийском районе Тбилиси: «Все должны понимать, что именно граждане и их активность определяют, как будет развиваться наша страна. У нас есть очень хороший шанс для реальных изменений, изменений, которые почувствуют все граждане, но мы все должны принять в этом участие, поэтому я призываю всех прийти на избирательные участки». 

Ника Мелия — Единое национальное движение, единый кандидат от оппозиции в Глданском избирательном округе Тбилиси: «Невозможно, чтобы с с половины восьмого утра была такая активность, и эта активность не была бы обусловлена желанием, чтобы иметь шанс на нормальную жизнь в этой стране. Стойкий грузинский народ сегодня решительно победит олигарха. И у олигарха не будет арены, с сегодняшнего дня, с завтрашнего дня арена будет уже у таланта грузинского народа в этой стране, а не просто у каких-то желаний одного человека. 

Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели, кандидат мажоритарные депутаты в Исанском округе Тбилиси: «Сегодня я проголосовал за будущее Грузии, за возрождение, я проголосовал, естественно, за то, что мы хотим множества изменений. Сегодняшний день должен быть поворотным моментом в развитии Грузии. Сегодня в ваших руках ключ к будущему Грузии, это не просто один обычный день, он определит следующие десятилетия, как будет развиваться страна, как мы будем двигаться вперед». 

Александр (Алеко) Элисашвили — Граждане, мажоритарный кандидат в Сабурталинском избирательном округе: «Я проголосовал за лучшую Грузию… Я надеюсь и точно знаю, что буду бороться за лучшее Самбуртало, за лучшую Грузию. Сегодня у нас будет трудный день, нам еще предстоит битва и борьба, но, в целом, мы этой ночью мы изменим т сделаем шаг к лучшей Грузии». 

Бадри Джапаридзе — «Лело за Грузию», мажоритарный кандидат в Сабурталинском округе: «Выборы 31 октября — решающие выборы, чтобы остановить упадок страны и начать строительство сильного государства».

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)