Фоторепортаж: Грузия в преддверии парламентских выборов
31 октября в Грузии пройдут парламентские выборы, на которых граждане из 150 депутатов Парламента изберут 120 депутатов по пропорциональным правилам и 30 — по мажоритарным правилам. После нескольких месяцев протестов В 2019 году правящая команда и оппозиция при посредничестве иностранных дипломатов договорились провести парламентские выборы 2020 года по системе, близкой к пропорциональной. В результате количество пропорционально избранных депутатов в Парламенте увеличилось с 77 до 120, а количество мажоритарных депутатов сократилось с 73 до 30.
Фотограф «Civil Georgia» Яна Корбезашвили отразила в фотографиях эпизоды предвыборной кампании на примерах из Тбилиси и Телави.
Подробсности о предвыборных процессах читайте по ссылке ниже:
- Выборы 2020 — Все новости: — Грузинская мечта и оппозиция обвиняют друг друга в связях с наблюдателями
This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)