Фоторепортаж: Грузия в преддверии парламентских выборов

31 октября в Грузии пройдут парламентские выборы, на которых граждане из 150 депутатов Парламента изберут 120 депутатов по пропорциональным правилам и 30 — по мажоритарным правилам. После нескольких месяцев протестов В 2019 году правящая команда и оппозиция при посредничестве иностранных дипломатов договорились провести парламентские выборы 2020 года по системе, близкой к пропорциональной. В результате количество пропорционально избранных депутатов в Парламенте увеличилось с 77 до 120, а количество мажоритарных депутатов сократилось с 73 до 30.

Фотограф «Civil Georgia» Яна Корбезашвили отразила в фотографиях эпизоды предвыборной кампании на примерах из Тбилиси и Телави.

Тбилиси в преддверии выборов 31 октября, Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Тбилиси в преддверии выборов 31 октября, Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Тбилиси накануне выборов 31 октября, Плакаты Европейской Грузии и Лейбористской партии, Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Тбилиси накануне выборов 31 октября, предвыборный плакат лидера Лейбористской партии Шалвы Наетелашвили, Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Тбилиси в преддверии выборов 31 октября, Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Тбилиси В преддверии выборов 31 октября предвыборный плакат одного из лидеров партии «Лело за Грузию» Бадри Джапаридзе. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Тбилиси накануне выборов 31 октября, предвыборный плакат «Свободной Грузии» Кахи Кукава, Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Тбилиси в преддверии выборов 31 октября, Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Тбилиси в преддверии выборов 31 октября, плакат партии «Лело за Грузию», Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Телави, регион Кахети, предвыборный плакат Георгия Вашадзе, лидера партии «Стратегия Агмашенебели», Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Телави в преддверии парламентских выборов 31 октября. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Телави в преддверии парламентских выборов 31 октября, предвыборные плакаты объединения «Сила в Единстве», Европейской Грузии и Лело за Грузию, Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Телави в преддверии парламентских выборов 31 октября предвыборные плакаты Грузинской мечты и Альянса патриотов, Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Телави в преддверии парламентских выборов 31 октября. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Телави в преддверии парламентских выборов 31 октября. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Телави в преддверии парламентских выборов 31 октября. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Телави в преддверии парламентских выборов 31 октября. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Телави в преддверии парламентских выборов 31 октября. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

