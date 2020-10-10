Кто что обещает избирателям: предвыборные послания грузинских партий

Предвыборная среда, созданная недавними законодательными и конституционными изменениями, создает пространство, необходимое для проведения разнообразной избирательной кампании для политических объединений, будь то старые и крупные партии или недавно сформированные, относительно небольшие объединения.

Civil Georgia (Civil.ge) собрала основные предвыборные послания, с помощью которых политические партии пытаются завоевать сердца избирателей на парламентских выборах 31 октября.

Основные тенденции:

Травмы прошлого должны по-прежнему играть важную роль в решениях избирателей, по крайней мере, так считают политики;

Четкая объединяющая цель оппозиционных сил — положить конец «правлению олигарха»;

Благодаря Facebook и различным гражданским организациям, в отличие от предыдущих выборов, интенсивность грязных кампаний в соцсетях снизилась, что вынуждает партии искать более творческие способы завоевать сердца пользователей онлайн-пространства;

В связи с нарастающими экологическими проблемами в партийной символике наблюдается «озеленение»;

Похоже, что «Грузинской мечте» на выборах будет противостоять своеобразная американская мечта, поскольку оппозиционные партии ищут предвыборное вдохновение в американской и западной моделях;

Относительно новые и небольшие партии пытаются представить себя избирателям в качестве долгожданной «третьей силы»;

Многие обещают спасти экономику и покончить с бедностью, однако в этом отношении программам недостает новых и отличающихся идей.

Грузинская мечта, или «Моя Грузия здесь»

Правящая партия не испытывает недостатка в критике со стороны оппонентов и накануне этих выборов за то, что основывает свою кампанию на 9-летних грехах «Национального движения». Однако, похоже, на счету «Мечты» достаточно денег, чтобы покрыть настоящее и будущее предвыборной кампании — и все это таким образом, чтобы партия никогда не забывает акцентировать внимание на благотворительной деятельности Бидзины Иванишвили.

Примером ориентации на прошлом является предвыборный ролик «Грузинской мечты», в котором бывший политзаключенный говорит о прошлых несправедливостях и указывает на изменившуюся среду к лучшему.

В ведущем рекламном ролике партии под названием «Моя Грузия здесь» во всей красе показана Грузия, увиденная через объектив фотографа, наполненная простыми историями, гармонией и красотой.

Что же касается будущего, что должна предложить нам правящая партия, если не продолжение строительства — в очередном предвыборном клипе «Мечты» ее предвыборные обещания описаны в цифрах.

Единое национальное движение — Богатая Грузия, сильная семья

Если, послушав лидеров «Мечты», вы все же скучаете по прошлому, настоящей находкой для вас будет страница «Национального движения» в Facebook. Здесь вы найдете много фото-видео материалов бывшего президента Михаила Саакашвили, в том числе клип, где Миша — герой легендарной игры Super Mario:

В то время как завершение правления олигарха с российским менталитетом является главным предвыборным обещанием ЕНД, предвыборная программа партии также включает в себя экономическое развитие и реформу правосудия, а главный предвыборный лозунг обещает «богатую Грузию» и «сильную семью»:

В основных предвыборных роликах мажоритарные кандидаты от коалиции ЕНД считают обещания на пяти пальцах, что соответствует историческому избирательному номеру партии — пятерке. Например, в приведенных ниже фрагментах кандидат в мажоритарные депутаты в Глдани й Ника Мелия представляет реформу правосудия (и показывает браслет наблюдения, прикрепленный Агентством пробации после его условного освобождения):

«Европейская Грузия» — ваш компас для поворотных изменений

«Европейская Грузия» охотится за голосами избирателей под лозунгом «Ни Миша, ни Бидзина» и подкрепляет кампанию с обещанием «поворотных изменений».

Наряду с другими партиями Европейская Грузия предлагает реформы системы правосудия, основанные на модели США и, кстати, обещает привлечь временно иностранных судей.

Партия, которой «попадает» с обеих сторон из-за открытого и категорического отстранения от ЕНД и Мечты, пытается представить себя как более конструктивную и готовую к сотрудничеству силу в поляризованной избирательной среде. Соответственно, онлайн-кампания мажоритарного кандидата партии в Ваке (Тбилиси) Элене Хоштария представляет поддержку в ее отношении, выраженную ее же конкурентами:

Георгий Вашадзе. Стратегия Агмашенебели Ника Мелия, ЕНД Херман Сабо, Гирчи

Лело за Грузию и план Маршалла

Пока другие приглашают в страну иностранных шерифов и судей, «Лело» перешедшего в политику банкира Мамуки Хазарадзе не сидит сложа руки и не забыл о своей американской мечте. Партия, которая впервые испытывает удачу на выборах и предлагает не больше и не меньше — план Маршалла по возрождению Грузии. План обещает создать сильный средний класс и превратить Грузию в политический, финансовый, логистический и культурный центр региона.

Стратегия Агмашенебели — команда тех, кто делает дело

Углубляясь в прошлое еще дальше, Давид Агмашенебели (царь Давид Агмашенебели – Строитель) никогда не переставал быть примером для амбициозных грузинских политиков, жаждущих реформ: на этот раз он стал источником вдохновения для Георгия Вашадзе — энергичного лидера «Стратегии Агмашенебели». В то время чем Вашадзе преждевременно пытается представить себя следующим премьер-министром, основная линия кампании его партии проходит через понятие «команды тех, кто делает дело», которая создает контраст с «командой тех, кто делает деньги» Иванишвили.

«Альянс патриотов» vs преступники

Приближенный к Москве Альянс патриотов, похоже, не очень верит в попытки Европейской Грузии отмежеваться (от ЕНД и т.д.), поскольку у лидера «Евсаков» (сокращенное от грузинского названия Европейской Грузии – Европули Сакартвело) Гиги Бокерия гарантировано место в списке злодеев от Альянса – рядом с Саакашвили (ЕНД) и Ираклия Кобахидзе (ГМ). Однако вопрос в том, насколько жестоко противостояние Патриотов с правящей командой. Избирательная кампания партии неоднократно подвергалась критике, в том числе, за якобы запрашиваемое из Москвы финансирование и антитурецкую агитацию.

Их послания лучше всего отражены в анонсе предвыборного митинга:

«Единая Грузия» Нино Бурджанадзе — сила и опыт

Грузинских избирателей уже ничего не удивляет после того, как увидели одного из лидеров «Революции роз» и гораздо более изысканного друга России Нино Бурджанадзе за общим столом с силами, которые открыто и выраженно прибегают к прозападной и антикремлевской риторике. Бурджанадзе предлагает избирателям «силу и опыт» и обещает отменить преступные договоренности после выборов:

Дорогие граждане — Алеко слушает вас!

Александр (Алеко) Элисашвили, лидер партии «Граждане», позиционирует себя как политик, готовый лично услышать душевную боль каждого гражданина — так что, набрав 593 58 40 52, вас будет слушать сам Алеко!

Ана Долидзе и история советских лифтов

Ана Долидзе — юрист, которая не очень ладит ни с грузинскими политическими группами и ни клановыми судьями — решила участвовать в парламентских выборах в одиночку и баллотируется в качестве независимого мажоритарного кандидата в Дидубе-Чугурети.

Долидзе, которая запомнилась общественности в последнее время разговорами в том числе о «городе, полном смерти», во время кампании продолжает говорить о проблемах безопасности. Например, она часто выносит на общественное обозрение тяжелое состояние лифтов советской эпохи, которыми до сих пор пользуется большая часть населения Тбилиси.

«Гирчи» — люди, с идеей фикс «Свобода»

Несмотря на невысокий рейтинг, Гирчи все же удается пошуметь, выдвигая своего неординарного лидера Зураба Гирчи Джапаридзе в качестве единого кандидата от объединенной оппозиции в Дидубе-Чугурети в виде соперника Аны Долидзе или Гии Вольского от ГМ.

Однако, когда партия пытается демонстрировать себя как молодую, ориентированную на будущее силу, Гирчи в то же время не может избежать травм прошлого — например, прогрессивные реформы в партии обычно рассматриваются как призрак коммунизма, который, несмотря на крах советского режима, все еще бродит по Грузии.

Лейбористская партия — покончим с олигархией, позаботимся о животных

Мы вроде говорили о капризных и неординарных людях, так что не должны мы забыть и лидера Лейбористской партии Шалву Нателашвили, который почивает по другую сторону идеологического спектра (по крайней мере, то что декларируется).

На фоне того факта, что многие партии уже зажгли зеленый свет «зеленой политике», лидер Лейбористской партии пытается завоевать сердца пользователей социальных сетей, изображая заботу о правах животных в дополнение к традиционным антиолигархическим посланиям. Например, на одной из фотографий Нателашвили изображен с кошкой и обещает устроить во всех регионах муниципальные приюты для животных.

Консерваторы — традиционные ценности, но без России

Если вы считаете, что у нас отбирают национальные традиции и святость семьи, но этот вопрос нужно решать без помощи России, то вы можете рассматривать «Консервативную партию» Звиада Дзидзигури как избирательную альтернативу.

После восьми лет сожительства с Грузинской мечтой в качестве младшего коалиционного партнера в этом году партия самостоятельно проверит почву, выдвигая предвыборный лозунг «Больше консерваторов — больше стабильности», который в нашем постоянно меняющемся, хаотичном и неспокойном мире не должен звучать слишком плохо.

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